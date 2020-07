Naturen har en helt særlig betydning for Lene Beiers følelse af sundhed og velvære. F.eks. er hendes yndlingstid på dagen morgenerne, hvor hun kan gå rundt i bare tæer i sin have og se solen stå op.



Hvad er sundhed for dig?

»Det er at gøre de ting, der gør mig glad. For når jeg gør ting, der gør mig glad, omgiver mig med mennesker, jeg holder af, tænder et bål, rejser eller drikker et glas rødvin, så føler jeg mig grundglad og lykkelig. Og så er jeg bare enormt dårlig til at håndtere spændetrøjer som slankekure og ting, man ikke må. Jeg føler, at der bliver lagt bånd på mig, og så har jeg det ikke rart.«



Hvordan holder du dig i form?

»Jeg elsker at være ude i naturen og er det rigtig meget. Jeg går meget og kan også godt lide at løbe en tur. Og så sidder jeg sjældent stille sådan helt generelt. Jeg er faktisk næsten altid i bevægelse og er også (næsten) altid udenfor. Jeg er i hvert fald gladest, når jeg er udenfor. Jeg er meget dårlig til motionscentre og planer i forhold til, hvordan jeg skal træne. Jeg kan bedst lide det sådan, at jeg går en lang tur, hvis vejret er helt vildt godt, og ser en god serie, hvis vejret er helt vildt dårligt. Jeg vil ikke have planlagt at gå en tur, hvis det er dårligt vejr, for så bliver jeg i dårligt humør, og så føler jeg mig ikke sund.«



Hvornår føler du dig mest sund?

»Det gør jeg efter en svømmetur. I saltvand vel at mærke – jeg hader klorvand!«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Helt sikkert. For det første er jeg begyndt at elske naturen mere med alderen. Men jeg er også begyndt at fokusere mindre på, hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt i forhold til kalorier. Jeg har accepteret, at jeg ikke er god til regler med mad. Hvis jeg hele tiden skal tænke over, hvad jeg skal spise efter en bestemt kostplan, så tænker jeg hele tiden på mit næste måltid og mad i det hele taget. Men hvis jeg bare spiser det, jeg kan lide og kan, så spiser jeg helt anderledes, og det er meget bedre for min krop. Jeg har prøvet ikke at skulle spise kulhydrater i en periode, men det fungerede slet ikke for mig. Jeg tænkte ikke på andet end pasta.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg er totalt A-menneske, så min yndlingstid på dagen er om morgenen. Og jeg kan rigtig godt lide at gå rundt i bare tæer ude i min have og se solen stå op.«

BLÅ BOG Lene Beier, 43 år

Dansk tv-vært kendt fra bl.a. programmerne 'Landmand søger kærlighed' og 'Hjem til gården'.

Gift med Anders Beier, som hun har sønnerne Arthur og Otto med.

Aktuel med fjerde sæson af 'Hjem til gården' på TV 2 og TV 2 Play.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.