Psykolog, hypnose og fobiskole.

Det er ting, som tv-værten Lene Beier har forsøgt sig med for at komme af med frygten for at flyve.

Det fortæller hun i et interview med Berlingske, hvor hun samtidig afslører, at ingen af tingene har virket 100 procent endnu.

»Jeg kan ikke lytte til fornuft. Det er, som om jeg ikke tør give slip på frygten, for jeg er bange for, at hvis jeg giver slip, så sker det,« siger hun til avisen og fortsætter:

»Fly styrter jo ikke ned hele tiden. Helt inderst inde vil min krop ikke lytte til det. Slipper jeg frygten, så går det galt.»

Den 43-årige populære 'Landmand søger kærlighed'-vært fortæller endvidere, at flyskrækken blev forstærket, da hun blev mor for første gang.

Ved fødslen af hendes ældste af to sønner var det nemlig ved at gå galt, da sønnen, Arthur, satte sig fast i fødselskanalen, og det medførte, at Lene Beier udviklede en slags beskyttertrang, som gjorde, at hun mistede evnen til at lytte til fornuft.

Hendes flyskræk er nu så voldsom, at hun får det »fysisk dårligt«, hvis hun hører om en flyulykke, fortæller hun til Berlingske.

Så skal hun tjekke, hvad det er for en flytype, og hvilken strækning det er sket på, siger hun og fortæller, at hun har flyselskaber, hun ikke kan flyve med, og destinationer hun ikke kan flyve til.

Engang har hun endda nægtet at gå ombord på et fly i Sydney, fordi flyet så gammelt ud.

Hun fortæller endvidere, at flyskrækken har haft så store konsekvenser, at det har påvirket hendes arbejde:

»Jeg skulle lave »Landmand søger kærlighed – Jorden rundt« sidste år, og vi skulle til Afrika. Jeg var nødt til at ringe til min chef og sige, at jeg ikke kunne flyve med et bestemt fly. Jeg kunne ikke mellemlande i Afrika. Det er jo mega pinligt som voksent menneske at skulle ringe til sin chef og sige, at man ikke tør. Men jeg er blevet bedre til at kontrollere mine tanker og bruge hypnosen.«