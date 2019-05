Lene Beier har netop bygget sit eget drømmehus i Søvang lidt uden for København, men hun drømmer også om en dag at bo længere ude på landet.

Tv-værten synes nemlig, hele Danmark har meget at byde på - og derfor bruger hun heller ikke selv begrebet udkantsdanmark.

»Først og fremmest synes jeg ikke, vi skal kalde det udkantsdanmark. Jeg har selv boet i København i mange år og skal være den sidste til at sige noget, men det er ærgerligt, det er så svært at flytte tilbage,« siger Lene Beier.

Hun er selv født i Skive i Midtjylland og flyttede til København for at uddanne sig. Her mødte hun sin mand, og grundet hans arbejde er parret blevet boende.

Lene Beier forstår udmærket, hvorfor mange mennesker som hun selv bliver boende omkring de store byer.

Det kan være nødvendigt af mange grunde som transport og arbejde, og manglen på arbejdspladser kan gøre det svært at flytte tilbage.

»Det er vildt ærgerligt, for der er mange tilbud, og folk støtter op om hinanden. Der er natur, mere plads - og man skal ikke lede efter parkering,« siger Lene Beier med et lille grin.

Fredag deltog hun selv i arrangementet Skivemødet, hvor politikere, meningsdannere og kulturpersonligheder mødtes i Skive for at tale om, hvordan man heler det delte Danmark.

Hvad synes du om betegnelsen 'udkantsdanmark'?

Da Lene Beier selv er fra Skive, var det naturligt for hende at deltage, og hun vil også gerne forbi for at vise flaget og sige tak til de mange mennesker, hun møder, når hun er rundt i de mindre byer i Jylland og optage tv-programmer som ‘Landmand søger kærlighed’ eller ‘Hjem til gården’.

»Jeg er glad for lige præcis den her egn, men nu får jeg heldigvis lov til at lave noget af det tv, der produceres herude, og det er jeg virkelig glad for, og jeg er glad for, at de folk, vi kommer ud til, åbner deres døre,« siger Lene Beier og tilføjer:

»Det er derfor, jeg er her. Jeg har ikke en politisk agenda,« siger tv-værten.

Hun understreger, at hun vil lade politikerne om at løse, hvordan man skaber flere arbejdspladser i mindre byer.

Selv er Lene Beier glad for familiens nye hus i Søvang. Men stod det helt og holdent til hende, så flytter familien længere ud på landet.

»Vi har lige bygget vores drømmehus, så der skal noget til at få mig derfra, men vi har en drøm om et bed and breaktfast om mange år, og det kan lige så godt være i Jylland som på Sjælland,« siger Lene Beier.

Hun mener, at uanset hvor man vælger at bo, så er pointen, at vi stadig er ét land.

»Vi er allesammen danskere, det skal vi bare huske,« siger Lene Beier.

Lene Beier og manden Anders Beier. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lene Beier og manden Anders Beier. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Forud for turen til Skive har tv-værten holdt en god lang ferie, inden hun om kort tid starter optagelse på sæson seks af det populære TV 2-program ‘Landmand søger kærlighed’.

»Alle landmændene bor faktisk i Jylland i år, og det glæder jeg mig til. Jeg skal jo væk fra mine børn, men jeg elsker at turnere rundt i landet,« siger Lene Beier.

Selvom det kan være en smule svært at være væk fra børnene, så har hun vænnet sig til, at det er sådan, det fungerer.

»Jeg har lige været sammen med dem konstant i halvanden måned, så sådan er det. Så besøger de mig og kommer over til mormor. Jeg skal ikke klage, jeg har verdens bedste job,« siger tv-værten.