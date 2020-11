Hun har lige afsluttet sin syvende sæson. Glæder sig allerede til nummer otte. For den hylde, hun nærmest ved et tilfælde er landet på, befinder hun sig rigtig godt på.

»Jeg synes, at det er fantastisk at få lov til at gå på arbejde og hjælpe nogen til at finde kærligheden. Især når det lykkes,« smiler den populære 'Landmand søger kærlighed'-vært Lene Beier.

Indtil for knap 10 år siden troede 43-årige Lene Beier, at hendes kald i livet skulle være at tage hånd om alle de utilpassede børn, der ligesom hende selv ikke passede ind i det konforme skolesystem. 'De vilde børn' kalder hun dem.

Hun uddannede sig til skolelærer. Og var vild med det. Sådan da.

»Men ikke alle de andre ting. Som elevplaner og karakterer. Det var svært som lærer at skulle give en dårlig karakter til et barn, som måske havde gjort sit allerbedste, men ikke lige havde flair for det pågældende fag,« fortæller Lene Beier.

Så da hun en dag faldt over en annonce fra et tv-produktionsselskab, der søgte frisk blod, tænkte hun 'hvorfor ikke' og mødte op som én ud af 300 kvinder.

»Min fornemmelse var, at det gik super dårligt. Men det gjorde det åbenbart ikke,« smiler Lene Beier, som fik jobbet og et par år senere tog chancen igen, da TV 2 stod foran at skulle lancere kanalen TV 2 Fri og søgte værter.

»Der skulle jeg til min casting tale tre minutter om skvalderkåls-kaos,« mindes Lene Beier, som igen overbeviste casterne om, at hun havde dét, der skulle til, og siden har været fastansat som vært på TV 2 på en række programmer. Men altså de seneste syv år især 'Landmand søger kærlighed'.

»Nogle gange kniber jeg mig selv i armen, for det er det mest vanvittige og dejlige job,« siger Lene Beier, som aldrig havde forestillet sig, at hun skulle være tv-vært. Og tilmed en af de mest populære.

For ikke alene er hun vadet ind i seernes hjerter med træsko på. Hun har også vundet adskillige priser som bedste tv-vært. Priser, hun er dybt taknemmelig over. Fordi hun jo bare er sig selv.

»Jeg gider ikke give nogen indtryk af, at jeg er perfekt. For det er jeg ikke. Det må være så anstrengende at skulle leve op til sådan et image, hvor man aldrig må falde igennem. Og det ville være skidt for sådan én som mig, der altid bliver først fuld til fester og laver alle mulige dumme ting,« griner Lene Beier og fortsætter:

»Så jeg har hverken stylist eller makeupartist. Jeg går på arbejde, som jeg ser ud, og som jeg er. Og siger, hvad der passer mig. Tænk at få lov til det,« siger hun og lyder nærmest lidt benovet over at være landet på den hylde. Den rigtige hylde.

»Nyhedsværter er i mine øjne seje og topprofessionelle. Men jeg ville være verdens dårligste til det. Hvis jeg ikke måtte føle noget, skulle sidde og læse op om krig og ødelæggelse uden at måtte reagere, det ville jeg overhovedet ikke kunne finde ud af,« indrømmer Lene Beier.

»Jeg elsker at lave dét, der er underholdende, hvor der er noget ægte og rigtigt på spil. Jeg elsker mit job og dét liv, jeg har.«

»Men jeg er også bevidst om, at en dag har jeg det ikke længere, så derfor skal jeg ikke bygge hele min identitet op på det. Det er et job som alle andre,« lyder det fra Lene Beier, for hvem der aldrig har været den store forskel på at være skolelærer og tv-vært.

»Begge dele handler om formidling. At få folk til at interessere sig for et emne. At elske at være sammen med mennesker, sætte sig ind i et emne, forberede sig og ikke vide, hvad der kommer til at ske,« smiler hun.