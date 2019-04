I den kommende sæson af ’Landmand søger kærlighed’ er vært Lene Beier taget ud i verden for at lege Kirsten Giftekniv.

For cirka en måned siden var den populære TV 2-vært derfor i New South Wales i Australien sammen med to singlepiger for at møde single-landmanden Christian Trojel.

Her syntes Lene Beier, at hun fik en god ide.

»De piger vi havde med derned var bange for slanger. Det er der jo ikke nogen grund til, så jeg inviterede den lokale slangefanger ’Tony the snake man’ forbi ,og så skulle vi prøve at holde en pytonslange,« fortæller hun til B.T.

Lene Beiers slangebid. Foto: Privatfoto

Da Lene Beier fik slangen om halsen, gik alt imidlertid ikke helt efter planen. Slangen snappede nemlig ud efter hendes arm og fik efterladt sig et par bide-huller.

»Jeg er uddannet biologilærer og plejer at sige til mine unger, at de skal huske, at dyr, der har tænder, kan bide. Så er det lidt komisk, at jeg selv ender med at blive bidt,« fortæller hun med et grin.

»Der skete jo heldigvis ingenting. Den bider hårdt, men den har ikke noget gift i sig, så det var ikke farligt. Vi havde situationen under kontrol,« understreger hun og tilføjer, at der heller ikke skete noget med de andre på filmholdet.

»Det er bare en sjov historie, jeg kan fortælle børnebørnene, hvis jeg en dag skulle få sådan nogle. Jeg er heller ikke bange for slanger i dag. Så alt er fint.«

Lene Beiers nye tatovering. Foto: Privatfoto

For at bevare mindet om nærkontakten med pytonslangen besluttede Lene Beier sig efterfølgende at få en slange-tatovering på armen.

Hun tog til Sidney og fik her lavet en farvestrålende slange dekoreret med blomster, lige ovenover hvor slangen havde bidt.

»Det er en fed lille souvenir at have med hjem,« lyder det fra Lene Beier.

I den nye sæson af ’Landmand søger kærlighed’, der har premiere på TV 2 den 16. april, har Lene Beier udover Austrailien også besøgt danske landmænd i Portugal og Uganda.

»De er langt fra deres fædreland, men de savner alle sammen enormt en kvinde at dele deres liv med,« har programredaktør Mads Volck tidligere udtalt til TV2.

»Det handler selvfølgelig om kærlighed, men også om drømmen om et anderledes liv. Om modet til at rykke teltpælene op og søge lykken langt fra Danmark.«