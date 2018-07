Den amerikanske skuespiller Lena Dunham, der især er kendt fra tv-serien ’Girls’, længes periodevis efter en tyndere udgave af sig selv.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt to billeder af sig selv. Det ene, hvor hun vejer ca. 62 kilo og det andet, hvor hun vejer ca. 73 kilo.

On the left: 138 pounds, complimented all day and propositioned by men and on the cover of a tabloid about diets that work. Also, sick in the tissue and in the head and subsisting only on small amounts of sugar, tons of caffeine and a purse pharmacy. On the right: 162 pounds, happy joyous & free, complimented only by people that matter for reasons that matter, subsisting on a steady flow of fun/healthy snacks and apps and entrees, strong from lifting dogs and spirits. Even this OG body positivity warrior sometimes looks at the left picture longingly, until I remember the impossible pain that brought me there and onto my proverbial knees. As I type I can feel my back fat rolling up under my shoulder blades. I lean in. Et opslag delt af Lena Dunham (@lenadunham) den 10. Jul, 2018 kl. 10.34 PDT

I en tilhørende tekst fortæller hun, at hun tidligere ofte fik komplimenter fra mænd og var på forsider af tablodaviser for sit kønne ydre. Til gengæld var hun ikke glad indeni.

I dag – fortæller skuespilleren – er hun i bedre humør. Selvom hun sommetider længes efter den slanke krop, savner hun til gengæld ikke den tilhørende livsstil uden sukker og for meget koffein.

Flere af Dunhams følgere roser hende for at offentliggøre sin vægt og for at opfordre kvinder til at acceptere deres krop, som den ser ud.

Tv-serien Girls blev første gang vist på tv i 2012.