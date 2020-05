Det kan være en dyr fornøjelse at have en stor passion. Især hvis passionen er heste. Det har en af Danmarks rigeste mænd – Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen – måttet sande.

For syvende år i træk må Kjeld Kirk Kristiansen indkassere et kæmpe millionunderskud i sit hestestutteri Blue Hors i Randbøl. Det viser det nyeste regnskab.

Hele 36,8 millioner kroner i underskud har den hesteglade milliardærs passion kostet ham i 2019. Dermed løber det samlede underskud for de seneste syv år op i hele 306 millioner kroner.

Kjeld Kirk Kristiansen kan dog glæde sig over, at han også har masser af aktiver i sit stutteri. Ifølge regnskabet udgør stutteriets heste, der tæller nogle af Danmarks bedste avls- og sportsheste, nemlig en værdi af 95 millioner kroner.

Agnete Kirk Thinggaard med kronprinsesse Mary ved et ridestævne. Foto: Henning Bagger Vis mere Agnete Kirk Thinggaard med kronprinsesse Mary ved et ridestævne. Foto: Henning Bagger

Og det får hans yngste datter, Agnete Kirk Thinggaard, glæde af. Ligesom sin far er hendes store passion heste. De seneste år har hun genoptaget ridning på højt plan og er blevet en landets bedste dressurryttere, der blandt andet har repræsenteret Danmark ved OL.

Planerne var da også, at Agnete Kirk Thinggaard håbede på at blive udtaget til dette års OL, hvilket corona-krisen dog nu har udskudt. I november overtog hun blandt andet tøjlerne på en af sin fars bedste hingste, Blue Hors Don Olymbrio.

»Jeg er virkelig beæret over at have fået denne mulighed – hvilken chance at få sådan en fantastisk hest,« lød det dengang i et Facebook-opslag fra den glade rytter, der også takkede sin far og hans stutteri for at vise hende tillid ved at overdrage hende den dyre hest, der dog fortsat ejes af Blue Hors.

Siden har Agnete Kirk Thinggaard, der selv ejer godset Julianelyst nordvest for Horsens, hvor hun både har træningsstald og stutteri, taget skridtet yderligere og er blevet en del af rytterholdet for Blue Hors.

Agnete Kirk Thinggaard ved OL i 2016. Foto: TONY GENTILE Vis mere Agnete Kirk Thinggaard ved OL i 2016. Foto: TONY GENTILE

Ligesom sin far har Agnete Kirk Thinggaard store udgifter på sit hestehold.

Det seneste regnskab for Julianelyst er endnu ikke kommet, men i 2018 havde Julianelyst et underskud på knap 90 millioner kroner.

Selv om hesteinteressen udgør et hug i formuen, så er det kun et lille et af slagsen. Familien Kirk Kristiansen har nemlig ifølge Berlingske en formue, der i 2019 blev anslået til 186 milliarder kroner.

I regnskabet for Blue Hors virker ledelsen da heller ikke til at være bekymret. I stedet fokuserer man på, at underskuddet er mindre end året før.

'Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på t.DKK 36.843, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på t.DKK 329.936. Årets resultat er forbedret med DKK 15 mio. i forhold til 2018,' står der i ledelsesberetningen.

Både Blue Hors og Julianelyst har da også solide egenkapitaler. Hos Blue Hors er den på 330 millioner kroner, mens Julianelyst sidste år havde hele 465 millioner kroner på kistebunden.

Mens Kjeld Kirk Kristiansen ikke kan smile så meget ad den økonomiske succes i sit hestehold, kan han dog glæde sig over den sportslige.

Ved den for tiden så omdiskuterede hingstekåring i Herning kunne han glæde sig over, at årets hingst, 'Sezuan', netop er et afkom efter en af hans egne succesfulde hingste, 'Blue Hors Zack'.