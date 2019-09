Anders Kirk Johansen, en del af den berømte familie bag Lego-imperiet, taler ud om sagen med Peter Warnøe, der indrømmer at have optaget ulovlige lån.

Nogle af de ulovlige lån, som Warnøe har optaget, er penge fra firmaet Nordic Eye Invest, der ejer en del af venturefonden Nordic Eye.

Det er en venturefond, som Kirk Johansen har investreret 2,2 millioner kroner i, skriver Børsen.

»Det er selvfølgelig chokerende. Jeg håber på, at de får styr på det. Men det er da glædeligt, at man har en vågen revisor,« siger Anders Kirk Johansen.



»Jeg synes selvfølgelig ikke, det er okay. Det må de få bragt i orden,« siger han.

Han udtaler dog til mediet, at han ikke ville udelukke at investere i fonden en anden gang og stadig har tiltro til Peter Warnøe.

Peter Warnøe siger til avisen, at de penge han og medstifter af venturefonden Lars Tvede er blevet lånt ulovligt er sket ved en fejl, og der arbejdes på at udbedre fejlen.

Han understreger at fejlen udelukkende har med firmaet, som ejer fonden at gøre, og personer, der har investeret i fonden bliver altså ikke påvirket.

Ander Kirk Johansen, som solgte sine aktier i lego-firmaet tilbage i 2007, fortæller at han primært investerer i landbrug, ejendomme og virksomheder. Ikke udpræget i venturefonde.

Over for Børsen har Warnøe indrømmet at han var klar over ulovlighederne, og han handlede i despearetion.

Noget Anders Kirk Johansen tager astand fra.

Peter Warnøe har trukket sig som investor i tv-programmet 'Løvens hule.'

Derudover har han midlertifdigt trukket sig som direktør for sit eget selskab, venturefonden Nordic eye.