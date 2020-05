Mens millionerne fosser ud af hans hobbyvirksomhed, har Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen nu fået et nyt problem at bryde sit hoved med.

En af nøglemedarbejderne i den store millionsatsning, stutteriet Blue Hors, stopper.

Toprytteren Daniel Bachmann Andersen, der i fem år har været chefberider på det anerkendte stutteri, som er et af Danmark største, har meddelt, at han fratræder sin stilling for at blive selvstændig.

Daniel Bachmann Andersen har de seneste år redet nogle af stutteriets absolutte topheste og blev spået til at få en af de eftertragtede pladser på årets OL-hold - indtil coronakrisen satte en midlertidig stopper for OL.

Kjeld Kirk Kristiansens chefberider er stoppet. Foto: Henning Bagger Vis mere Kjeld Kirk Kristiansens chefberider er stoppet. Foto: Henning Bagger

Hans fratræden ærgrer da også hos Blue Hors:

»Daniel er én af verdens bedste dressurryttere, og selvfølgelig havde vi gerne set ham fortsætte hos Blue Hors, men vi forstår hans beslutning,« skriver direktør i Blue Hors Ole Magnus Petersen i en mail til B.T.

Han fortæller endvidere, at man endnu ikke har fundet en afløser for Daniel Bachmann Andersen, men at hans fratræden ikke ændrer på Blue Hors' fremtidsplaner og ambitioner. Stutteriet havde sidste år et underskud på 38 millioner kroner, men har en solid egenkapital på knap 330 millioner kroner.

»Blue Hors råder over andre topryttere, så vores virksomhedsmål er ikke påvirket af Daniels beslutning,« lyder det fra Ole Magnus Petersen.

Agnete Kirk Thinggaard, der her ses sammen med kronprinsesse Mary, er også blevet en del af 'Blue Hors'-teamet. Foto: Henning Bagger Vis mere Agnete Kirk Thinggaard, der her ses sammen med kronprinsesse Mary, er også blevet en del af 'Blue Hors'-teamet. Foto: Henning Bagger

En af de andre dygtige ryttere, som Blue Hors-teamet råder over, er Kjeld Kirk Kristiansens yngste datter, Agnete Kirk Thinggaard.

Hun har siden april 2019 repræsenteret sin fars stutteri. Det seneste halve år har hun også overtaget ridningen af flere af Blue Hors’ hingste, herunder de tre hingste Blue Hors Don Olymbrio, Blue Hors Zatchmo samt Blue Hors Veneziano.

Daniel Bachman red tidligere blandt andre Blue Hors Don Olymbrio med stor succes.

Han har selv fortalt om sin beslutning om at stoppe hos Blue Hors på Facebook:

»Efter mere end fem år på Blue Hors har jeg besluttet at søge nye udfordringer. Jeg har haft nogle fantastiske år på Blue Hors med spektakulære resultater og oplevelser, som jeg er meget taknemmelig for,« skriver han og forklarer, at han fra 1. juli vil starte sin egen trænings- og salgsstald med sin kone, Tiril Bachmann.

Daniel Bachmann Andersen er i øvrigt ikke den første chefberider, der stopper hos Blue Hors.

Tilbage ved årtusindeskiftet var det Agnete Kirk Thinggaards nuværende træner Lars Petersen, der stoppede. Han har siden slået sig ned som hestetræner i Florida.

Og i 2008 var det den kendte dressurrytter Andreas Helgstrand, der stoppede for at blive selvstændig. Han er sidenhen blevet milliardær på at drive sin trænings- og salgsstald i Nordjylland.