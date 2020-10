Lego-arvingen Agnete Kirk Thinggaard har mistet en tæt allieret. Hendes hest Jo Jo AZ er gået bort.

'Han vil for evigt leve videre i mit hjerte, og jeg vil savne ham hver dag,' skriver hun på Facebook om det store tab.

Hun og den tidligere finske landsholdshest har sammen reddet på en bølge af succes. Det var den, hun gjorde sit dressurcomeback på efter otte års pause. Og det var den, hun havde ved sin side, da hun i 2016 repræsenterede Danmark ved OL i Rio.

Men onsdag sluttede deres fælles eventyr. De fik syv år sammen.

Her ses Agnete Kirk Thinggaard under OL i 2016. Foto: TONY GENTILE

'Han blev pludseligt meget syg, og selv om vi hurtigt fik ham på hospitalet, stod han ikke til at redde,' forklarer den 37-årige dressurrytter på Facebook.

Her har hun også delt en omtrent et minut lang video af den rejse, de sammen har været på.

I videoen bliver Jo Jo AZ beskrevet som 'en trofast kammerat' – 'hendes bedste ven'. Videoen afsluttes med ordene: 'En æra er slut. Jo Jo takker af'.

Der er ingen tvivl om, at hesten betød meget for rytteren, der også var ved dens side, da den drog sit sidste åndedrag.

»Det var ikke sådan, han skulle herfra. Jeg tænkte, at en eller anden dag, når han var blevet rigtig gammel, så ville han sove ind ude på folden,« fortæller hun uddybende til Ridehesten.

Jo Jo AZ blev som 16-årig pensioneret sidste år. Han fik sin afskedsrunde under World Cup-stævnet i Herning.

»En fantastisk afslutning«, hvis man spørger den garvede dressurrytter, som også beskriver, at netop hesten gav hende mod til at drømme om landsholdet efter mange års pause fra ridesporten.

Agnete Kirk Thinggaard oplevede også i sine teenageår stor succes indenfor sportsgrenen. Hun var på ungdomslandsholdet og vandt adskillige stævner før sin pause.