79,9 millioner kroner. Så meget måtte Lego-arving Thomas Kirk Kristiansen hive op ad lommen, da han i foråret erhvervede sig det historiske Skovsbo Gods sydvest for Kerteminde på Fyn.

Men købesummen er ikke de eneste millioner, som milliardærarvingen har tænkt sig at smide efter godset. Ifølge fyens.dk har han tilsyneladende storslåede planer for det hvide gods.

Det 41-årige Lego-overhoved, der sammen med sine forældre og to søstre ifølge Berlingske er Danmarks rigeste familie med en formue anslået til 186 milliarder kroner, har nemlig så vilde planer for ombygningen, at han først forventer at kunne flytte ind i 2021.

Ifølge fyens.dk har rigmanden både planer om at lave en en 7.000 kvadratmeter stor, lavvandet sø, en stor ny hestestald på 2.350 kvadratmeter, der skal erstatte den gamle, samt både en ridehal og ridebane med internationale mål.

Hele familien Kirk Kristiansen er meget hesteinteresserede. Her ses Agnete Kirk Thinggaard ved et ridestævne i selskab med kronprinsesse Mary, som ligeledes er glad for heste. Foto: Henning Bagger Vis mere Hele familien Kirk Kristiansen er meget hesteinteresserede. Her ses Agnete Kirk Thinggaard ved et ridestævne i selskab med kronprinsesse Mary, som ligeledes er glad for heste. Foto: Henning Bagger

Desuden vil han indrette hestefolde, lave flere lejligheder, plante en skov samt lave en hønsegård.

Det er ingen hemmelighed, at Thomas Kirk Kristiansen ligesom sin far, Kjeld Kirk Kristiansen, og sin lillesøster, OL-rytteren Agnete Kirk Thinggaard, er meget hesteinteresseret.

Alligevel kan det undre, at han er gået i gang med et nyt hesteprojekt kun få år efter, at han valgte at lukke sit daværende hestestutteri Kirk Arabians, der lå ved siden af Kjeld Kirk Kristiansens gods Scheelenborg på Nordøstfyn.

Både Thomas og hans kone Signe Kirk Kristiansen er passionerede ryttere, og tidligere på året overtog Thomas Kirk Kristiansen tophesten Zee Me Blue fra sin fars stutteri Blue Hors.

Kammerherreinde Camilla Kristiansen og kammerherre Kjeld Kirk Kristiansen ses her ved ankomt til prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i København i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kammerherreinde Camilla Kristiansen og kammerherre Kjeld Kirk Kristiansen ses her ved ankomt til prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i København i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

I den forbindelse udtalte Signe Kirk Kristiansen, at hendes mand havde planer om at blive konkurrencerytter igen:

»Planen for Thomas er at tage sig tid til at lære hesten at kende og derefter deltage i nogle konkurrencer på ‘lille tur niveau’ (niveauet under grand Prix, red.). Og forhåbentlig vil han på et tidspunkt få sin ‘Grand Prix’-debut med Zee Me Blue,« forklarede Signe Kirk Kristiansen til mediet eurodressage.com.

Hvis Thomas Kirk Kristiansens ridedrøm skal gå i opfyldelse, er det nok ganske praktisk med gode ridefacilliter på bopælen.

Legoarvingen har den seneste tid fået en del at se til. I marts blev han nemlig udnævnt til bestyrelsesformand for Lego.

Desuden har han de seneste år haft gang i et stort projekt med at etablere det luksuriøse golfanlæg ‘Great Northern’ tæt på Kerteminde, som han har skudt over 250 millioner kroner i.

Men selv om Thomas Kirk Kristiansen er en travl herre, så havde han altså tid til at køre forbi i foråret og forelske sig i Skovbos Gods.

»Vi blev blæst helt omkuld af den historie og de rammer, der er derude. Det er helt eventyrligt,« har Thomas Kristiansen tidligere udtalt til Fyens.dk.