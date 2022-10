Lyt til artiklen

Inden længe udkommer den amerikanske sangerinde Barbra Streisand med sit tiende livealbum 'Live at the Bon Soir'.

Albummet, der blev indspillet over tre nætter i november 1962, var egentlig tænkt som hendes debutalbum, men blev henlagt til fordel for studiealbummet 'The Barbra Streisand Album' fra 1963.

4. november får de 60 år gamle liveoptagelser dog – langt om længe – lov at se dagens lys, og i et stort interview med The Guardian afslører sangerinden, at de allerede fra start indeholder en særlig detalje.

Det var nemlig David Kapralik, som var direktør i Columbia Records og sikrede Barbra Streisand sin pladekontrakt, der fik æren af at præsentere hende i sin tid, da liveoptagelserne fandt sted. Der var bare ét problem.

David Kapralik havde nemlig ikke helt styr på, hvordan man udtaler sangerindens navn – og han er langt fra den eneste.

»Strei-zand, siger han. Det er Streisand,« fortæller den 80-årige sangerinde og tilføjer:

»Det er det sjoveste, at folk stadig ikke kan sige mit navn rigtigt. Selv i dag var jeg nødt til at rette min nye assistent.«