Peter Green, en af grundlæggerne og mændende bag det britisk-amerikanske blues rock band Fleetwood Mac, er død. Det meddeler hans familie lørdag.

Familiens advokat har udtalt:

»Det er med stor sorg, at familien til Peter Green må meddele, at han er død denne weekend. Stille og roligt sov han ind. Flere oplysninger vil komme på et senere tidspunkt.«

Han blev kun 73 år, og dødsårsagen er endnu ukendt. Det skriver Sky News.

Peter Green var en engelsk guitarist og sangskriver, og med gruppen Fleetwood Mac kom han i 1998 på Rock and Roll Hall od Fame.

Han har skrevet flere hits til Fleetwood Mac. Et af de mest kendte er 'Black Magic Woman'. En sang, som mange andre musikere har taget til sig og lavet deres version af.

Peter Green har samarbejdet med mange kendte blues-artister herunder B.B. King og Eric Clapton, som begge har hyldet og rost hans talent.

Den nu afdøde guitarist har også tidligere optrådt på flere lister over dygtige musikere. Herunder magasinet Rolling Stones liste for de 100 bedste guitarister nogensinde. Her blev Peter Green nummer 58.

Magasinet Guitar Player har sat ham på listen over de 50 bedste guitarister nogensiden og kaldt ham et super naturtalent.

Den bedste plads på listen fik han dog af Mojo Magazine. De kårede ham til den 3 bedste guitarist nogensinde.