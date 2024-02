»Jeg vil ikke have noget med den mand at gøre!«

Sådan lyder det med store bogstaver fra den legendariske rocksanger Ozzy Osbourne, der mildest talt er vred.

Og den vrede er rettet mod en helt bestemt person i samme branche:

Nemlig rapperen Kanye West. Også kendt som Ye.

Arkivfoto af rapperen Kanye West. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af rapperen Kanye West. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Natten til lørdag har Black Sabbath-frontmanden skrevet et opslag på det sociale medie X, hvori han med udelukkende store bogstaver har skrevet en rasende besked:

»Kanye West bad om tilladelse til at sample en del af en liveopførelse fra 1983 af 'Iron Man' fra en festival uden vokal og fik afslag, fordi han er antisemit og har forårsaget utallige hjertesorger for mange,« skriver den 75-årige musiker med henvisning til, at Kanye West i 2022 blandt andet kom med en række antisemitiske kommentarer, som han blev bredt fordømt for og mistede adskillige sponsor- og modeaftaler på grund af.

»Alligevel brugte han samplet til sin albumlyttefest i går aftes. Jeg vil ikke have noget med denne mand at gøre,« skriver Ozzy Osbourne videre.

Ifølge det amerikanske musikmedie Billboard skal rapperen have brugt et sample fra en Ozzy Osbourne-sang under et lyttearrangement for hans kommende album i United Center i Chicago torsdag.

Ozzy Osbourne ses her i 2020. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Ozzy Osbourne ses her i 2020. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Til mediet forklarer rocksangerens hustru, tv-personligheden og manageren Sharon Osbourne, at de generelt får mange forespørgsler på at få lov til at bruge sange fra Ozzy Osbournes bagkatalog.

»Da vi så denne forespørgsel, sagde vi bare nej tak,« fortæller hun og forklarer, at man har været i kontakt med Kanye Wests hold vedrørende sagens juridiske spørgsmål.

»Det korte af det lange er, at vi ikke ønsker at blive associeret med en hater (en, der spreder had, red.),« siger Sharon Osbourne, hvis far var jøde, til Billboard.

Kanye West har endnu ikke udtalt sig om sagen.

Han har dog flere gange undskyldt sine antisemitiske udtalelser. Læs mere om det HER.