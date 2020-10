Hun var ansigtet udadtil på den ikoniske James Bond-film 'Goldfinger'.

Nu er Margaret Nolan død. Sidste mandag drog hun sit sidste suk. Hun blev 76 år.

Det bekræfter hendes søn Oscar Deeks, efter instruktør Edgar Wright på sociale medier har annonceret dødsfaldet. På Twitter skriver han således:

'Det er min kedelige pligt at fortælle, at skuespillerinde og kunstner, den storslåede Margaret Nolan, er død,' skriver han blandt andet og beskriver hende som 'alt, hvad der var fedt ved 60'erne'.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

Det var netop i 60'erne, Margaret Nolan slog igennem på det store lærred. Hidtil havde hun arbejdet som glamour-model under navnet Vicky Kennedy, men hun skiftede til sit eget navn i 1964.

Her var hun først med i Beatles-filmen 'A Hard Day's Night', og siden lod hun sig male guldfarvet og optrådte på alle plakater for 'Goldfinger', ligesom hun også var en del af filmens intro.

I selve filmen havde hun den mindre rolle Dink, hvor hun spillede over for Sean Connery.

Efterfølgende har hun været med i blandt andet 'Carry on'-filmene, og sidste år havde Edgar Wright altså fornøjelsen af at arbejde sammen med hende i forbindelse med optagelserne til 'Last Night in Soho'.

Margaret Nolan. Foto: Martin Slidel Vis mere Margaret Nolan. Foto: Martin Slidel

Filmen, som har premiere næste år, er skrevet og instrueret af Edgar Wright, og Margaret Nolan spiller en mindre rolle heri.

'Hun var så skøn, skarp og – som I måske kan forestille jer – fuld af de mest fantastiske historier. Jeg er så glad for, at jeg lærte hende at kende,' skriver instruktøren på Twitter og afslutter:

'Mine tanker går til hendes familie og alle, der elskede hende. Hun vil blive savnet.'

Margaret Nolan, der i 1943 blev født i engelske Somerset og voksede op i London, efterlader sig to sønner.