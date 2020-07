En af amerikansk tv's grand old men, Regis Philbin, er død, 88 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier. Familien bekræfter det overfor mediet People.

»Hans familie og venner er evigt taknemmelige for den tid, vi fik lov til at tilbringe med ham - for hans varme, hans legendariske humor, hans exeptionelle evne til at gøre alle dage til noget særligt'.

'Vi takker hans fans og beundrere for deres fantastiske støtte gennem hans 60 år lange karriere'.

Ifølge det normalt velinformerede medie TMZ døde Regis Philbin lørdag morgen i sit hjem i Manhatten som følge af et hjertestop.

Dødsårsagen er ikke bekræftet. Familien skriver dog i meddelelsen til People, at han døde af 'naturlige årsager'.

Regis Philbin var vært på amerikansk tv gennem flere årtier.

I sine senere år var han blandt andet vært på den første sæson af Americas got Talent og den amerikanske udgave af 'Hvem vil være millionær'.