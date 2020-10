Lea Hvidt Kessler måtte mandag tage sit yngste barn, sønnen Helios, med på hospitalet, fordi den lille dreng haltede lidt.

Det var dog ikke kun bekymringen for sønnens helbred, som endte med at trække opmærksomhed ved besøget. For bloggeren og influenceren, som er gift med den tidligere bokser Mikkel Kessler, undrede sig over flere ting.

Hun beskriver det, der skulle have været et 'smut forbi lægen', som noget ubehagelilgt. Noget, hun beskriver på sin Instagram-konto.

'Det skulle dog blive lidt mere end et smut og også en oplevelse, som har sat sig fast i mig, og som jeg bliver nødt til at tænke højt om! Fordi jeg er frustreret, som en mor er det, når noget bare ikke giver mening i forhold til ens barn! Når ens barn er blevet uretfærdigt behandlet,' lyder det i hendes opslag, som fortsætter:

'Helios fik en åben indlæggelse, da han havde haltet i nogle dage. Det skulle kræve flere forskellige undersøgelser og test igennem dagen.'

Hun havde svært ved at acceptere, at sønnen skulle have coronatesten. En test, som består i, at drengen skal have en lang vatpind ned i halsen, hvor der skal skrabes i tre sekunder for en prøve. Ifølge kendissen blev prøven klart det værste, sønnen prøvede på hospitalet. Hun beskriver situationen i opslaget:

'Men da vi er inde ved sygeplejersken på børneafdelingen, og hun efter undersøgelse af Helios (uden maske) siger, at hun skal tage en coronatest, spørger jeg hende, hvorfor dette er nødvendigt. Hun siger, at dette er procedure, når vi bagefter skal videre ind til lægen,' lyder det yderligere i opslaget.

'Med ondt i maven lader vi sygeplejersken gøre, hvad, hun siger, hun skal gøre! Pyh, dårlig samvittighed over for lille Helios, men nu overstået, og vi kommer temmelig hurtigt videre til lægen,' skriver hun videre, inden hun rejser flere kritikpunkter.

Foruden vigtigheden af en coronatest studser kendissen også over, at ingen af de ansatte på hospitalet bærer ansigtsværnemidler.

Lea Kessler sætter også spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke skulle testes, når hun var lige så tæt på personalet som sønnen.

Opslaget fra kendissen har skabt debat på sociale medier, hvor nogle mener, det er et lille offer i kampen mod covid-19, og andre påpeger, at man jo ikke vidste, hvad Helios' undersøgelser af benet ville vise. Hvis han skulle tilbage på hospitalet, ville han have testen klaret, lyder argumentet.

Andre har dog forståelse for Lea Kessler og hendes frustration over, at Helios skal igennem en ubehagelig undersøgelse, som virker formålsløs. Og mange er enige i, at det er underligt, personalet ikke bruger værnemidler.

Mandag 28. september kom der nye retningslinjer ud, som siger, at sundhedspersonale skal bære ansigtsværnemidler ved undersøgelser. Det gælder også, selv om der ikke er mistanke om, at patienten er smittet.

Helios var altså på hospitalet samme dag, hvor der kom nye retningslinjer, som nu skal implementeres.

Lea Hvidt Kessler afslører på sin Instagram-profil, at Helios ikke har corona.

B.T. har været i kontakt med Lea Hvidt Kessler, men hun ønsker ikke at udtale sig. Det er ikke nævnt i opslaget, hvor undersøgelsen fandt sted.