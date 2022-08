Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg kom stærkere ud af det, for det var virkelig ikke det rigtige forhold for mig.«

Sådan siger Le Gammeltoft, iværksætter og stifter af mediet Heartbeats, i Radio4-programmet 'Drømmesengen' om sit tidligere forhold til Tommy Ahlers.

De to gik fra hinanden i februar i år.

»Forholdet var ikke godt for mig, nej. Jeg tror heller ikke, at det var godt for ham. Jeg tror, vi er ret enige om, at vi er lidt lettede over, at vi ikke er sammen længere. Jeg gik for hurtigt ind i det, og så tror jeg, at det der med sammenbragte familier er barske løjer, der skal man tænke sig godt om,« fortæller 44-årige Le Gammeltoft.

Hun uddyber, at det er meget, meget følsomt at flytte ind med andre menneskers børn.

Le Gammeltoft bragte sine to døtre med ind i forholdet, mens Tommy Ahlers bragte sin datter og søn med ind i forholdet.

»Jeg kunne bare mærke, at jeg forsvandt. Mine veninder blev ved med at sige til mig, også før vi flyttede sammen, at i mit forhold med Tommy blev jeg så lidt set og negligeret, at jeg forsvandt. Det var hele tiden en kamp for at blive set og valgt til. Det er klart, at det også er et stort puslespil, når man er seks mennesker.«

Hun fortæller, at hun ikke skal være i et forhold igen, hvor hun ikke bliver prioriteret og set. Hun er faktisk slet ikke sikker på, at hun nogensinde skal flytte sammen med nogen igen.

Hun fortæller dog også, at hun har alt det, hun skal bruge. Hun er selvstændig, hun har børn, hun har bolig. Hun har ganske enkelt ikke brug for en mand, og det er første gang i sit liv, at hun har det sådan.

Tommy Ahlers har været i Folketinget og minister for Venstre. Han er desuden kendt som tidligere investor i DR-programmet 'Løvens hule'.

De to mødte hinanden gennem venner i 2019 og nåede at danne par i to og et halvt år.

I det opslag, som de begge delte på deres sociale medier, hvor de fortalte om bruddet, gjorde de det klart, at det var en fælles beslutning.

'Når kærligheden er der, skal man rykke på det. Derfor valgte vi at flytte sammen sidste forår. Man skal dog også erkende, når tingene ikke fungerer. Den erkendelse er vi i fællesskab nået frem til, og derfor har vi valgt at gå fra hinanden. Det har været for svært at flytte sammen, hver med to børn, og få det til at fungere. Vi er kede af det, men glade for alt det, vi havde sammen,' skrev de.