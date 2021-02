På en dag, hvor det hele handler om at fejre kærligheden, har den tidligere minister Tommy Ahlers (V) og kæresten Le Gammeltoft deres helt eget bud på, hvordan det bedst kan gøres.

Under billedet af en nøgle og to smilende ansigter, afslører de begge på Instagram, at de flytter sammen.

Parret har netop købt hus på Holmen og flytter ind til sommer, skriver Tommy Ahlers.

»Jeg glæder mig vildt meget og ved godt det med sammenbragte familier kan være svært. Men de fleste ting virker lettere sammen med Le – også det at skulle flytte sammen.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Le Gammeltoft (@legammeltoft)

42-årige Le Gammeltoft, der er direktør på mediet Heartbeats, har døtrene Fillipa og Lija Lykke på otte og fire år fra et tidligere forhold, mens Tommy Ahlers, der er 45 år, er far til Isa på 10 år og Matthis på 13 år.

»Jeg er sikker på, at huset bliver fuld af musik, larm, kærlighed, grin og gråd. Ligesom det skal være,« skriver Le Gammeltoft.

Hun bor i dag på Amager med sine piger, mens venstremanden har boet det meste af sit liv på Østerbro.

»Det bliver fedt at lære Holmen og Christianshavn meget bedre at kende. Jeg kommer dog også til at savne Østerbro,« skriver han.

Le Gammeltoft, DJ og radiovært. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Le Gammeltoft, DJ og radiovært. Foto: Thomas Lekfeldt

Le Gammeltoft og Tommy Ahlers stod første gang frem som par i november 2020, hvor de dukkede op til en premiere sammen. De afslørede, at de har været kærester i 'et års tid', men at coronaen har tvunget dem til at gå stille med dørene. Hvilket bestemt ikke passede Tommy Ahlers:

»Det har været meget frustrerende. Der er venner og familie, man gerne har villet se, og jeg ville gerne introducere Le Gammeltoft for mine venner, men det har ikke været muligt i samme omfang. Jeg ville jo gerne vise hende frem,« sagde han dengang.

Og nu er parret altså klar til at tage næste skridt.