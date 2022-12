Lyt til artiklen

»Jeg ser det alle steder, selvfølgelig også i omgangskredsen. At der er forældre, der nurser, curler og overbeskytter deres børn, som ender med angst og ikke kan tage en metro selv i en alder af 11 år.«

Sådan fortæller Le Gammeltoft, iværksætter og stifter af mediet Heartbeats, i Berlingskes podcast 'Østergaards salon', hvor snakken blandt andet falder på den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Et emne, der i den grad også har nået Folketinget – men ifølge Le Gammeltoft er det en »vanvittig idé at have«, at man kan udlicitere ansvaret til Christiansborg.

For det er også vigtigt at huske forældreansvaret, mener hun.

Selv har hun i hvert fald kunnet se en forandring i, hvordan man selvstændiggør børn – eller manglen på samme.

»Jeg har bokset med mange teorier om, hvorfor forældre er blevet så bange for at slippe deres børn fri eller fortælle deres børn, at de godt kan – og lade dem gøre det selv,« fortæller Le Gammeltoft.

Hvorvidt, det er for nemhedens skyld, at forældre kan være tilbøjelige til at binde deres børns snørebånd, eller man er nervøs for at lade dem tage metroen selv, fordi man selv bliver angst for, at der skulle ske dem noget, har hun svært ved at sætte en finger på.

»Når vi siger 'det må du ikke, det kan du ikke', så fortæller vi barnet, at de ikke kan selv. At det ikke er klar, at det ikke er dygtigt nok. At det ikke er nok. Det vil sige, vi fratager dem en udvikling i deres selvstændighed, som er vanvittigt vigtig,« konkluderer Le Gammeltoft.