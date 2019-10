Le Gammeltofts første graviditet endte i en ufrivillig abort. Siden har hun to gange mistet sit ufødte barn.

Men den 41-årige dj og radiovært synes ikke, man skal tie tragedien ihjel.

For et par år siden tog hun derfor en beslutning om, at ufrivillig barnløshed og spontane aborter ikke skal være skamfuldt og tabubelagt.

»Det bliver jeg nødt til at gøre noget ved,« fortæller hun i aftenens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos'.

Dj og radiovært Le Gammeltoft.

»Min allerførste graviditet endte i en spontan abort. Der blev vi vildt chokerede. Jeg havde lige ved min fødselsdag fortalt alle mine veninder, at jeg var gravid – 11 plus et eller andet (uger henne, red.). Det var lige før, den var sikker – lige før nakkefoldsscanning. Og så to dage senere sidder jeg hjemme med mine middagsgæster og går på toilettet, og det begynder at bløde,« siger hun i programmet, hvor hun har skuespillerne Pelle Hvenegaard og Janus Bakrawi samt bloggeren Cana Buttenschøn på besøg.

I dag har Le Gammeltoft to børn – Filippa og Lilja – men har været gravid fem gange. Og de to tal – 2 og 5 – valgte hun at offentliggøre på sit eget medie, 'Heartbeats', i håb om, at andre også ville være ærlige om deres tal.

»Med relativt mange ufrivillige aborter var det ikke noget, jeg ville tale om, mens jeg stod i det. Men da det lykkedes at få Lilja, så tænkte jeg: 'Okay, jeg har haft så svært ved at snakke om det, men hver gang jeg dog har talt med nogen om det, så har de været sådan: 'Det har jeg også prøvet', eller 'Ved du hvad, jeg har haft 10 ufrivillige aborter,« siger Le Gammeltoft.

»Der var så mange, der stemte i, bare i min omgangskreds, så jeg tænkte: 'Okay, det er jo helt vildt, det er åbenbart så tabubelagt at tabe sin graviditet og miste sit barn på den måde, at det bliver jeg nødt til at gøre noget ved.'«

Le Gammeltoft får i 'Til middag hos' besøg af skuespillerne Janus Bakrawi og Pelle Hvenegaard samt bloggeren Cana Buttenschøn.

Initiativet startede ifølge Le Gammeltoft 'en bevægelse', og hun blev bombarderet med hjerteskærende historier fra kvinder med alt for høje tal, der var enige i, at man burde kunne tale om det.

Men det er ikke kun kvinderne, der rammes, når en ventet familieforøgelse ikke bliver en realitet. I de fleste mislykkede graviditeter står også en såret mand, og en af dem er skuespilleren Pelle Hvenegaard, der er en af Le Gammeltofts gæster i aftenens afsnit af 'Til middag hos'.

»Jeg kender jo desværre alt for godt det med at håbe og tro. Vi har været igennem fertilitetsbehandling, hvor du går og tror, og så viser det sig, at den er der ikke. Og noget, der skulle være så smukt og lykkefyldt, pludselig bliver fyldt med angst og smerte og manglende tro på det. Det nogle rigtig hårde og svære følelser. Det er jo ikke sådan, det skal være,« siger han, mens tårerne presser sig på.

Skuespilleren og hans kone adopterede i 2016 datteren Zoe Ukhona. Men i de seks smertefulde år op til følte parret sig alene under deres fertilitetsbehandling, netop fordi de ikke følte, at man kunne dele den slags med omverdenen. Det kan du læse mere om HER.