»Hold kæft, jeg håber, at regeringen ved, hvad de laver.«

Det er budskabet fra DJ, radiovært og mediechef Le Gammeltoft, der ligesom mange andre erhvervsdrivende kun kan gisne om, hvad der vil ske med både dem og hele den danske økonomi, når corona-krisen engang er overstået.

Til B.T. fortæller den 41-årige indehaver af mediet Heartbeats, at hendes frustration - som hun også har luftet på Twitter - ikke skal ses som en kritik af regeringen. Hun håber bare vitterligt, at regeringen ved, hvad de laver, når de lukker landet ned for at dæmme op for coronasmitten, fortæller hun.

»Det er frustrerende at se små, kreative forretninger i vækst, der går nedenom og hjem. Iværksættere, der lagt blod, sved og tårer i deres forretning og nu må dreje nøglen om,« siger Le Gammeltoft.

Le Gammeltoft, DJ, radiovært og medejer af mediet Heartbeats. Foto: Anne Bæk Vis mere Le Gammeltoft, DJ, radiovært og medejer af mediet Heartbeats. Foto: Anne Bæk

I dag oplevede hun den første i sin omgangskreds, der måtte kaste håndklædet i ringen og fyre 100 ansatte. Og det gør indtryk.

»Jeg kan godt genkende den smerte, når man selv har bygget en virksomhed op og sidder helt angst for, om den kan bære,« siger Le Gammeltoft.

I 2014 startede den tidligere DR-vært podcast-mediet Heartbeats, som siden har vokset sig større og i dag desuden leverer artikler og video.

Selvom mediekoncern Aller Media sidste år opkøbte majoriteten af Heartbeats, og mediet ikke er ved at gå nedenom og hjem, så sidder Le Gammeltoft med mange af de samme bekymringer, som hendes iværksætter-venner.

»Som direktør og founder må jeg skære alle steder. Afmelde rengøring og frugtkurv, aflevere leasingbilen tilbage. Hver en krone sparet er nødvendig, hvis man vil holde på sine medarbejdere. Alle er bange og kede af det, men der bliver knoklet igennem derhjemme, selvom folk har børn på skødet,« siger Le Gammeltoft.

»Det er en svær balance at holde momentum. Hvis jeg sender medarbejdere hjem, kan jeg ikke producere, og så dør min forretning.«

Umiddelbart har regeringen ikke tilbudt en hjælpepakke, der efter Le Gammeltofts vurdering kan hjælpe hendes virksomhed. Hun venter stadig på initiativer, der tilgodeser unge virksomheder i vækst, siger hun, inden hun udtaler sig mere generelt:

»Men man aner jo ikke, om de hjælpepakker overhovedet når at træde i kraft, før det er for sent.«

Så gik den første i min omgangskreds konkurs - hvor er det trist at se et menneske, der har givet sig 100% for at bygge en forretning op, blive tvunget til at kaste håndklædet i ringen. 100 ansatte. Blod sved og tårer. Hold kæft jeg håber, at regeringen ved hvad de laver. — Le Gammeltoft (@LeGammeltoft) March 26, 2020

Generelt er det uvisheden, der nager hende mest. Og uvisheden, der var grunden til hendes oprindelige tweet, hvor hun stillede spørgsmålstegn ved, om regeringen ved, hvad de laver.

»Jeg gider ikke forsøge at skabe splid eller være kritisk, men jeg håber bare virkelig, de har vendt hver en sten, inden de er sprunget ud i det her vanvittige kursskifte. Det er vildt at lukke et samfund ned, men er det det, der skal til? Kunne der have været en anden vej? Ingen ved det - jeg har heller ikke et bud på en løsning - og det er jo det, der er vanvittigt,« siger hun.

»Vi har læst historier fra udlandet, hvor man har testet både mere og tidligere og lukket mindre ned. Havde det været en bedre strategi? Måske. Er der en grund til, de ikke har gjort det? Måske. Vi er jo ikke med i forhandlingsrummene,« siger hun og fortsætter:

»Det er svært for os almindelige danskere at gisne om. Jeg håber bare virkelig, de ved, hvad de laver. Hvor ville det være rart, hvis vi vidste, hvad der var det rigtige at gøre.«