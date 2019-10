Det var i sommer, at Laura Von Lindholm blev gift med sin mand, tidligere målmand Peter Schmeichel.

Og selvom det hele vækker varme minder, så var der enkelte episoder, som skiller sig særligt ud i hendes hukommelse.

»Han havde jo skrevet en sang til mig. Det var meget, meget fint og romantisk,« sagde hun, da B.T. mødte hende på den røde løber fredag.

Hun fortæller, at temaet var kærlighed, og hun mindes den med glæde.

Laura Von Lindholm siger desuden, at hun ikke regnede med, at hun ville kunne nyde det på grund af alt det pres og jag, der er sådan en aften, men hendes bange anelser blev gjort til skamme.

»Det er sjovt, for jeg troede, jeg ville være mere stresset, og at jeg ville have svært ved at være i det og nyde det, men jeg stornød det,« lyder det muntert fra Von Lindholm.

Hun er fredag aften mødt op i Det Kongelige Teater, hvor hun skulle vise støtte til sin nevø Oscar Bjerrehuus.

Hun var i følge med sin søster, Anna Von Lindholm, som kunne bekræfte, at det havde været et helt fantastisk bryllup.

»Det var det bedste bryllup, jeg har været til,« lød det fra søsteren, som altså denne aften var den stolte mor til en af danserne på scenen.

Foruden sangen, som Peter Schmeichel skrev, så var der også en anden ting, som både Laura Von Lindholm og hendes søster mindedes med varme tanker.

Der blev nemlig også sendt en hilsen til Schmeichels far, som var gået bort bare en måned inden brylluppet.

Det blev gjort med nummeret 'Piano man' lød det videre, og Laura Von Lindholm fortalte desuden, at de havde forsøgt at rykke brylljuppet, så faren kunne nå at komme med, men det var ikke lykkedes.