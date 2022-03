»Jeg kan sagtens leve af min forretning. Jeg skal bare ikke få hjertestop af stress,« lyder det med et smil fra Laura Drasbæk.

Selvom de fleste nok kender hende bedst som skuespiller, har 47-årige Laura Drasbæk de sidste par år faktisk brugt det meste af sin vågne tid på at opbygge en keramikforretning.

For tiden er hun aktuel i den nye tredje sæson af TV 2 Charlie-serien ‘Sommerdahl’, og hun elsker at være tilbage i vante omgivelser, men det er keramikken, der for tiden står hendes hjerte nær, fortæller hun.

»Jeg ledte i mange år efter noget, jeg ville elske ligeså højt som skuespil. Og det fandt jeg så.«

Men et nyt liv som iværksætter blev ikke uden omkostninger.

Laura Drasbæk insisterer nemlig på at køre sit keramikværksted og -forretning alene, hvilket hun var ved at knække halsen på, da den øgede efterspørgsel på hendes varer op til jul kom bag på hende.

Som hun kort før nytår skrev ud til sine følgere på Instagram:

‘Jeg har presset mig selv, mere end godt har været, men har ikke kunnet styre min begejstring, og der er meget at lære og at tænke over, når jeg lige evaluerer lidt på året.’

Hun skrev i opslaget, at det var ‘akut nødvendigt’ at skulle overgive sig selv til at lave ingenting, og derfor tog hun i starten af det nye år en måned til Indien for blandt andet at dyrke yoga og få tænkt over, hvordan forretningen skulle køre fremover.

»Jeg fik ro på, da jeg var der og tænkte, at når jeg kom hjem, skulle jeg ikke stresse mere,« fortæller Laura Drasbæk og tilføjer med et grin:

»Men da jeg kom hjem, gik jeg alligevel direkte ned i værkstedet og arbejdede 15 timer i døgnet, så jeg havde intet lært.«

Lidt har hun dog lært, for hun har nu fået lagt sin forretning om, så hun kort fortalt ‘kun’ med cirka halvanden måneds mellemrum holder sin butik åben et par dage ad gangen, så hun i det daglige kan fokusere 100 procent på at være kreativ i værkstedet.

»Det er inspireret af andre keramikere, der gør det på samme måde. Så skal man for eksempel ikke hver dag ned i kiosken og sende to nye pakker afsted,« forklarer hun.

»Jeg kan stadig godt lide, at det bare er mig. Det er tre år siden, at jeg åbnede, og jeg tror, det kommer til at tage nogle år, før jeg finder en rytme, der er smartest for mig.«

Men Laura Drasbæk kan som nævnt i indledningen altså godt leve af sit nye liv som keramiker, og derfor har hun også fået et nyt forhold det at være skuespiller.

»I princippet kunne jeg lade være med nogensinde at være skuespiller igen. Det er virkelig et rart sted at være, for jeg har nogle gange været en hund efter arbejde og sagt ja til hvad som helst – også ting, som jeg ikke skulle have sagt ja til,« fortæller Laura Drasbæk.

Hun har ikke lyst til at uddybe, præcis hvilke roller hun har fortrudt, at hun sagde ja til, men forklarer, at det blandt andet kan være i form af mindre ting med nye uerfarne filmfolk.

»Det er jo fedt at hjælpe nogen, der er upcoming, men det kræver stadig samme energi, og nogle gange er de simpelthen bare ikke dygtige nok,« forklarer hun og tilføjer:

»Så ender man med at knokle røven ud af bukserne foran en fotograf, der nærmest aldrig har holdt et kamera før. Det holdt jeg op med på et tidspunkt.«

