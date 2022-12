Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skuespiller Laura Drasbæk sprang for år tilbage ud som selvstændig keramiker.

Sidste år måtte hun dog trække stikket for ikke at få stress, efter det øgede julesalg i hendes enkeltmandsvirksomhed var ved at knække halsen på hende.

Men selvom den 48-årige keramiker har fået ansat en assistent, så har historien nu desværre gentaget sig.

I en video på Instagram fortæller Laura Drasbæk nemlig, at hun forleden nat fik et timelangt anfald, hvor hun dårligt kunne trække vejret – hvilket hun nu stadig har problemer med.

Laura Drasbæk og den genfundne kæreste Lasse Spang Olsen ankommer den 6. august til danseren Silas Holsts bryllup med Nicolai Schwartz. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Laura Drasbæk og den genfundne kæreste Lasse Spang Olsen ankommer den 6. august til danseren Silas Holsts bryllup med Nicolai Schwartz. Foto: Bax Lindhardt

Og det tolker hun som »en kæmpestor rød lampe, der siger 'tag det for helvede roligt' – altså et stress symptom«, som hun forklarer i videoen.

»Det, jeg melder ud nu, er, at jeg lige holder en pause. For jeg kan ikke rigtigt følge med. Jeg synes, det er svært at have en forretning, som går godt, og så selv stå for det,« siger skuespillerinden.

For efter al »julestressen« med problemer som for få og forsvundne varer – og at hun for længe har været »for imødekommende« over for kunderne og deres mange forespørgsler – så er det nu gået op for hende, at hun er nødt til at »tage det alvorligt nu«.

Men det er svært, for hun er samtidig ængstelig for at miste alt det, hun er så stolt og glad for at have bygget op.

»Men det er måske også okay at lukke det ned – jeg skal på en eller anden måde finde ud af, at det ikke er at starte forfra, hvis jeg lukker det,« minder hun sig selv om.

For hun bliver nødt til at lære at finde balancen.

»Lige nu skal jeg lige finde ud af at have det lidt mere dejligt med det, så jeg kan sove om natten og trække vejret. Jeg er sådan helt stakåndet, for jeg kan ikke få luft ned i lungerne,« siger hun i videoen.

»Det er heller ikke verdens undergang, hvis jeg mister nogle kunder. Det er ikke vigtigere, end at jeg har det godt og kan trække vejret. Og det kan jeg kraftedeme ikke længere.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Laura Drasbæk (@drasbaek_)

Laura Drasbæk har da også allerede »løbet så pisse hurtigt« i december, at hun »kan holde fri hele januar. I virkeligheden også lidt af februar«.

Så nu er det for alvor på tide at »holde fri«.

»Jeg lukker min hjemmeside. Eller jeg kommer ikke til at lægge noget nyt op i hele januar,« siger Laura Drasbæk.

»Jeg kommer til at have åbent en dag i ugen, og det kommer ikke til at være mig, der er der.«

På hjemmesiden for sin keramikforretning skriver den 48-årige skuespiller, at hjemmesiden er lukket fra 1. januar til 1. marts, samt at hun fra 25. januar tager på ferie.

»Jeg laver et godt lager, bygger mig selv og det hele lidt op igen, og fra marts kommer jeg forhåbentligt vældig stærkt tilbage,« skriver hun.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Laura Drasbæk.