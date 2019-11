Kjoledesigneren Lasse Spangenberg fortalte i sommers, at han havde haft kræft gennem en periode.

Heldigvis udtalte den kendte designer i samme omgang, at han nu var blevet erklæret rask efter kampen mod den forfærdelige sygdom

Her nogle måneder senere sætter 41-årige Spangenberg for første gang ord på sygdomsforløbet i et interview med Se og Hør:

»Det har været hårdt, vil jeg sige. Det har været meget hårdt. Gudskelov har jeg haft gode mennesker til at støtte mig igennem det.«

Spangenberg har været gennem et hårdt cancerforløb. Vis mere Spangenberg har været gennem et hårdt cancerforløb.

Designeren åbnede op tidligere på måneden, hvor han var til premiere på 'Crazy Christmas Cabaret' i Tivoli med vennen Niels. Det var den 37. udgave af det traditionsrige show.

Selvom det er længe siden, at Lasse Spangenberg fortalte, at han havde haft kræft, så er der forsat ingen udover de nærmeste, der ved, hvilken form for kræft han havde.

Han besluttede i samarbejde med hans PR-bureau at holde det hemmeligt, indtil de vidste, om han ville overleve cancerkampen eller ej.

Det gjorde 41-årige Spangenberg heldigvis, og i dag er han stadig rask og kan forsætte med at designe galla- og brudekjoler til kendte danskere.