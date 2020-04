Tv-parret Lasse Sjørslev og Josefine Høgh har en stor nyhed, de kan glæde sig over, nu hvor store dele af landet er lukket ned.

Parret har nemlig købt et hjem på Frederiksberg.

7.200.000 kroner gav de to tv-værter for en lejlighed på 134 kvadratmeter i Værnedams-kvarteret, skriver bladet Her og Nu.

Her får det nygift fire værelser at boltre sig på.

Her ses parret med brudens far, tidligere landholdsmålmand Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her ses parret med brudens far, tidligere landholdsmålmand Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt

Parret blev gift med hinanden tilbage imellem jul og nytår, og det var en særdeles god dag, kunne de afsløre.

»Jeg har det fantastisk, det er meget overvældende. Jeg er glad og lykkelig. Den her dag er for vild, og den skal bare vare for altid,« lød det fra en storsmilende Høgh, da hun stof foran kirken i Kerteminde på Fyn.

Hun blev ført op ad gulvet af sin far, den legendariske foldboldmålmand, Lars Høgh.

Noget, som bruden heller ikke kunne få armene ned over.

»Det var bedre end forventet at blive ført op ad gulvet af min far. Jeg var lidt nervøs, da jeg stod ude foran kirken, inden jeg skulle ind, forklarede hun, inden hun fortsatte:

»Der holdt han godt fast i mig og sagde til mig: 'Det kan du godt, det her. Kom så!' Vi fik også lige en Fernet Branca i bilen på vej herhen. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Det er en drøm, man har.«

Dengang fortalte parret desuden, at en eventuel bryllupsrejse var skudt til vinteren i 2020, men nu vil tiden så vise, hvad der er af gældende regler på det tidspunkt, nu da coronavirussen har gjort sit indtog i verden.

Indtil videre kan parret dog glæde sig over, at de har et dejligt hjem at opholde sig i, hvis de er nødt til at blive i Danmark.