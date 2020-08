Line Hoffmeyer, gift med Lasse Rimmer, opfordrer nu sine følgere på Instagram til at stoppe med at spørge, om hun er gravid.

I flere år har parret forsøgt at blive gravide på naturlig vis, men det var vist sig at være en stor udfordring for parret. I maj tog de derfor beslutningen om at starte på fertilitetsbehandling.

Der er dog ventetid, og det fortæller Line Hoffmeyer om i opslaget, hvor hun har delt et billede af en negativ graviditetstest:

'Der er ikke noget mere træls end det her efter et par forhåbningsfulde dage over tid. Hver gang når jeg lige at bilde mig selv ind, at min krop sgu da også har opført sig lidt anderledes end sædvanligt,' skriver Line Hoffmeyer og fortsætter:

'Lidt mere sulten, lidt øget lugtesans, den slags. Det viser sig sgu hver gang at være ønsketænkning og måske lidt pms. Der er jævnligt beskeder i min indbakke med spørgsmål om jeg mon er gravid nu. Med al kærlighed i verden: Vil I ikke godt lade være?'

Line Hoffmeyer forklarer videre i opslaget, at der lige nu er 11 måneders ventetid på fertilitetsbehandlingen, og at den private vej ikke er en mulighed, da hun i 2012 fik foretaget en hjertetransplantation.

'Så til de af jer, der spørger, hvorfor jeg ikke deler ud om det alligevel: der er ikke noget at dele. Nul og niks. Ingen baby, ingen behandling,' skriver Line Hoffmeyer.

Line Hoffmeyer og den 48-årige komiker Lasse Rimmer blev forlovet i november 2017, efter at have været kærester i lidt over to år. I august 2019 sagde de to ja til hinanden ved et stort bryllup i Aarhus.