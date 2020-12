Lasse Rimmers kone, Line Hoffmeyer, vågnede klokken to natten til onsdag med et sæt.

Influenceren oplevede så voldsomme smerter, at hun rystede. Grædende vækkede hun sin mand.

Heldigvis vidste hun godt, hvorfor hendes underliv føltes, som om det var ved 'at ætse op'.

'Efter 20 minutter vækkede jeg Lasse. Jeg ved ikke, hvad han skulle kunne gøre, men græd og rystede så meget, at jeg simpelthen havde brug for, at han var vågen med mig,' skriver Line Hoffmeyer på sin Instagram-profil.

Sidste og første gang jeg oplevede det, endte jeg også på sygehuset

Baggrunden for de voldsomme smerter, mener influenceren, er meget oplagt. Hun har nemlig været igennem et fertilitetsprogram sammen med sin mand, men det har været holdt tilbage på grund af en godartet cyste på hendes venstre æggestok.

En forhindring, som, Line Hoffmeyer mener, sprang natten til onsdag og forårsagede de voldsomme smerter. Hun måtte lide i fire timer, inden smerterne begyndte at fortage sig.

Nu kan hun så glæde sig over, at fertilitetsbehandlingen formentlig kan blive genoptaget i det nye år.

'I det mindste ved jeg nu, at den er væk, og at vi dermed (7,9,13) er klar til behandling efter nytår,' lyder det i hendes opslag.

Det ikke er første gang, Line Hoffmeyer mærker, hvor ondt det kan gøre, når en cyste springer. Tidligere kostede det en tur til hospitalet.

'Sidste og første gang, jeg oplevede det, endte jeg også̊ på sygehuset, og efter 20 smertefulde timer endte jeg med en ligegyldig blindtarmsoperation, fordi de troede, det var dér problemerne kom fra,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg vidste godt, at det ikke altid er lige så smertefuldt, som det jeg oplevede i 2018, og min sygeplejerske på fertilitetsklinikken fortalte, at det kan være enormt smertefuldt, men at man andre gange kan slippe med let ubehag og moderate smerter, så̊ jeg havde egentlig tænkt, at jeg nok ville være heldigere denne gang.'

Hun skriver dog, at der hverken er noget positivt, let eller moderat at sige om de smerter, som hun oplevede denne gang.

Line Hoffmeyer deler foruden oplevelserne med fertilitetsbehandlingen også sine tanker om at være hjertetransplanteret på sin Instagram-profil, som har 59.000 følgere.

Influenceren er en af dem, som bliver nødt til at tage corona-truslen alvorligt. I et tidligere opslag på Instagram beskriver hun, hvor lettet hun er over de nye restriktioner i hovedstadsområdet, som blev meldt ud mandag.

Lasse Rimmer har to piger fra et tidligere forhold, som Line Hoffmeyer også nyder at være sammen med, og nu er hun taknemmelig over, at ægtemandens yngste datter, Hedvig, skal blive hjemme fra skole.

'Jeg er sgu også glad for, at Hedvig skal ha’ hjemmeundervisning. På det seneste har jeg overvejet ret kraftigt, om jeg skulle smutte i sommerhus på ubestemt tid, fordi det altså føles vildt at sende hende ind i et lokale med 23 andre børn hver dag, uden man ved, hvor alvorligt deres familier tager virus.'

'Det behøver jeg heldigvis ikke spekulere mere i,' lyder det fra influenceren.

I samme opslag kommer hun også med en opsang til dem, der ikke holder afstand.

'Jo bedre vi gør det, jo hurtigere er vi på den anden side,' lyder en afsluttende opfordring fra hende.