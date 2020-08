Tidligere i august kunne Line Hoffmeyer, der er gift med Lasse Rimmer, fortælle, at parret stadig ventede på at komme i fertilitetsbehandling.

Men nu er der altså endelig godt nyt.

Det afslører Line Hoffmeyer i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af nogle piller:

'Første tur på babymageriet er veloverstået. Det har været en dag med en del blandede følelser på spil.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LINE HOFFMEYER (@linehoffmeyerl) den 24. Aug, 2020 kl. 5.54 PDT

På sin blog har Line Hoffmeyer fortalt mere detaljeret om sin dag, selvom hun på Instagram skriver, at det er lidt grænseoverskridende:

'Jeg var i mine følelsers vold, fordi jeg var nervøs. Jeg elsker, at så mange har skrevet “Tillykke” med at vi havde fået en tid i dag. For når man er der, hvor man har brug for hjælp, så vil man bare gerne have, at hjælpen kommer hurtigst muligt,' skriver Line Hoffmeyer på sin blog og fortsætter:

'Så derfor fejrede vi også, da den kom. Men tillykkerne rammer alligevel sjovt. Fordi det er tillykke med, at i får en hjælp, i så brændende ville ønske jer, i ikke behøvede.'

I starten af august skrev Line Hoffmeyer ellers, at der var op til 11 måneders ventetid på at komme i fertilitetsbehandling, og dengang forklarede hun også, at parret ikke kunne gå den private vej, da Line Hoffmeyer i 2012 fik foretaget en hjertetransplantation.

Line Hoffmeyer og den 48-årige komiker Lasse Rimmer blev forlovet i november 2017, efter at have været kærester i lidt over to år. I august 2019 sagde de to ja til hinanden ved et stort bryllup i Aarhus.