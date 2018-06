Selvom hun kun er 25 år gammel, ved den kendte komiker og tv-vært Lasse Rimmers forlovede Line Hoffmeyer, at hun lever på lånt tid. Og den tanke er svær at forene sig med, skriver hun på sin nye blog.

'For panikken er ikke over, at jeg skal vinke tidligt farvel til alt det jeg kan li’. Panikken handler om, hvordan jeg når alt det, jeg kan li’. Og jeg kan li’ så meget. Så hvordan gør man? Sørger for at nå hele festen uden at gå glip af en anden fest? Det kan man jo nok ikke, og det er den sværeste erkendelse for en født FOMO (forkortelse for 'Fear og missing out' eller på dansk: 'Frygt for at gå glip af noget', red.) som mig,' skriver Line Hoffmeyer og tilføjer, at hun forventer, at hendes liv slutter længe, før hun ville fylde 50 år.

Årsagen er, at hun efter et langt og hårdt sygdomsforløb fik en hjertetransplantation i 2012.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer under et kontrolbesøg på Skejby Sygehus i 2016. Foto: Privat Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer under et kontrolbesøg på Skejby Sygehus i 2016. Foto: Privat

Og ifølge statistikken er der desværre hold i Line Hoffmeyers tanker om et liv på lånt tid. Ifølge Hjerteforeningen lever danskere med et kunstigt hjerte i gennemsnit 15,6 år efter transplantationen.

I blogindlægget skriver Line Hoffmeyer, der læser engelsk på Københavns Universitet og arbejder som lærervikar, at hun har et dejligt liv sammen med den 21 år ældre Lasse Rimmer, sine to delebørn - som Rimmer har fra et tidligere forhold - og sine mange veninder.

'Det er dem jeg vil nå. Og jeg vil nå dem så mange gange, at det ikke er muligt. Livet kommer bare ikke til at give mig tid nok,' skriver hun.

Lasse Rimmer, som blev forlovet med Line Hoffmeyer i november 2017, efter at de havde været kærester i lidt over to år, har delt nyheden om sin kommende hustrus blog med sine mange følgere på Instagram.

“Min kæreste har startet en blog!” er en af de sætninger, jeg aldrig havde troet, jeg skulle skrive. Hun har lovet at skrive ærligt om sit liv, ikke mindst om at leve på lånt tid med et nyt hjerte og en gammel mand. Jeg kunne påstå, at jeg ikke er lidt nervøs ved udsigten til at læse, hvad hun VIRKELIG tænker om mig, men det ville være løgn. Hvis du er nysgerrig - link i bio, ing? Et opslag delt af Lasse "Lasse Rimmer" Rimmer (@lasserimmer) den 9. Jun, 2018 kl. 2.17 PDT

​Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer fik kontakt til hinanden i 2015, da hun den dengang som 23-årig henvendte sig til Rimmer med en række spørgsmål til en universitetsopgave.

Et år senere flyttede parret sammen i et hus i Karlslunde syd for København.