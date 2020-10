Hvis du er fast lytter af morgenradio på Radio 100 og ikke kan forstå, hvor Lasse Rimmers blide røst er blevet af de seneste par uger, så er der en god forklaring.

Den 48-årige radiovært og komiker har nemlig valgt at tage orlov.

Det har han, fordi hans knap 20 år yngre hustru, Line Hoffmeyer, er gået ned med stress. Det skriver Line Hoffmeyer på sin Instagramprofil, der har over 55.000 følgere.

'Som den opmærksomme følger måske bemærkede, havde jeg det lidt skidt for nogle uger siden. I realiteten havde jeg nok et lille sammenbrud. Jeg var løbet tør for ressourcer. Jeg opdagede, at jeg havde kørt på reserver for længe,' indleder hun sit opslag.

'Græd i otte timer'

Hun fortsætter med at skrive, at Lasse Rimmers store arbejdsmængde har betydet, at hun var den, der skulle stå for de fleste huslige pligter i hjemmet – såsom at gøre Lasse Rimmers døtre klar til skole om morgenen.

'Mange dage har vi nærmest ikke set Lasse, fordi han var taget afsted på radio, før vi stod op, og ofte videre til 8-12 timers tv-optagelser bagefter. Nogle gange med stand-up-jobs efterfølgende. Han er den vildeste arbejdshest, og jeg har så gerne villet have hans ryg, mens han slider i det, og det har jeg i lang tid gjort mig umage for at have. Måske for længe,' skriver Line Hoffmeyer.

Hun fortæller også, at det hele til sidst blev så meget for hende, at hun brød sammen.

'Den slags ting sker ikke fra den ene dag til den anden, men var en glidende overgang, som ingen af os nåede at stoppe op, reflektere over og mærke efter. Ikke før jeg pludselig en mandag græd i otte timer.'

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. Foto: LINDA KASTRUP

Som følge af sammenbruddet har Lasse Rimmer valgt at tage orlov fra sit job, hvilket har været en kæmpe hjælp for den lille familie.

'Det har været skidegodt for os alle sammen at få mærket efter og få Lasse lidt hjem. Og det har været godt for mig, at jeg for en gangs skyld kastede håndklædet i ringen, selvom jeg følte, at det var frygteligt at indrømme, at jeg ikke havde styr på det hele og ikke kunne holde skansen herhjemme længere.'

Også Lasse Rimmer har skrevet om sin beslutning om at tage orlov.

Det har han gjort på sin egen Instagramprofil, hvor han blandt andet skriver, at han elsker at være faderen, der nu får lov til at vække sine børn om morgenen.

Se hele hans opslag herunder: