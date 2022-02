Det er ikke nogen hemmelighed, at Line Hoffmeyer er født med en hjertefejl, og i 2012 gennemgik influenceren en hjertetransplantation.

Nærmere bestemt 22. februar, hvilket betyder, hun nu kan fejre ti års jubilæum med det nye hjerte.

Af samme årsag var der lagt i kakkelovnen til fejring i familiens skød på denne hjertedag, som hun selv kalder det.

'Min mor, søster, far og papmor har været oppe, før fanden har fået sko på, og er kørt fra det mørke Fyn og Jylland helt til hovedstaden for at spise brunch og fejre dagen med mig,' skriver Line Hoffmeyer i et opslag på Instagram. Men det stoppede bestemt ikke her.

Lasse Rimmers show 'Færre end tre' handler om kærestens hjertesygdom. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Lasse Rimmers show 'Færre end tre' handler om kærestens hjertesygdom. Foto: LINDA KASTRUP

Om aftenen skulle hun og Lasse Rimmer nemlig ud at spise.

Troede hun. For kæresten havde andre planer.

På restauranten ventede nemlig Line Hoffmeyers mor, søster og allerbedste veninder, der – som en overraskelse – skulle spise med. Alt sammen arrangeret af Lasse.

Af gode grunde er 22. februar en helt speciel dag for influenceren – og selvom hun ikke sidste år kunne fejre jubilæum, kunne hun fejre dagen med at få det første vaccinestik mod corona.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i 2019, men blot to år senere kunne de annoncere, at de havde taget beslutningen om at lade sig skille.

For nylig blev det dog klart, at de to har fundet melodien igen, da de stod frem som kærester.