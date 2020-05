Vis dette opslag på Instagram

Efter snart 3 år på økometoden, har vi sgu overgivet os til tanken om, at der skal skrappere midler i brug. Det har egentlig ikke været en sjov eller nem beslutning, jeg synes jo i virkeligheden, at jeg har nok sygehusspektakel i mit liv i forvejen. Det har været et langt tilløb, og der har allerede været et hav af udredende/indledende undersøgelser, det sidste halve år, men nu er vi så langt her. Vi aner ikke hvad eller hvordan vejen bliver. Vi håber selvfølgelig den bliver kort og smertefri, og hvis ikke, håber vi at målet bliver rejsen værd. Om ikke andet, kommer vi i alt fald ikke til at gå i graven uden at kunne sige, at vi gjorde hvad vi ku’.

Med udsigten til et kortere liv end det gennemsnitsdanskeren lever, må det næsten forventes, at Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer har skullet træffe store beslutninger og tale om de mål og drømme hurtigere end mange andre.

Og i Instagram-opslaget oplyser hun da også, at beslutningen om at starte i fertilitetsbehandling, ikke er kommet fra den ene dag til den anden.

'Det har været et langt tilløb, og der har allerede været et hav af udredende/indledende undersøgelser, det sidste halve år, men nu er vi så langt her,' skriver hun og tilføjer:

'Vi aner ikke, hvad eller hvordan vejen bliver. Vi håber selvfølgelig, den bliver kort og smertefri, og hvis ikke, håber vi, at målet bliver rejsen værd. Om ikke andet, kommer vi i alt fald ikke til at gå i graven uden at kunne sige, at vi gjorde hvad vi ku.’

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019.

Line Hoffmeyer og den 48-årige komiker Lasse Rimmer blev forlovet i november 2017, efter at have været kærester i lidt over to år. Og i august 2019 sagde de to ja til hinanden ved et stort bryllup i Aarhus.

Lasse Rimmer har i forvejen to børn fra et tidligere forhold.

To teenagepiger, som Line Hoffmeyer ifølge eget udsagn 'knuselsker'.

Og forhåbentligt er der meget mere kærlighed at dele ud af, hvis det lykkes hende og Lasse Rimmer at udvide søskendeflokken yderligere.