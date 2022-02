»Jeg dater ikke nogen … andre, i hvert fald.«

Sådan lyder det kryptisk fra Lasse Rimmer, der i selskab med sin ekskone Line Hoffmeyer mødte op på den røde løber til gallapremieren på den nye danske komedie 'Vildmænd', da der bliver spurgt ind til, hvorvidt der fortsat er amoriner i luften.

Tilbage i august meddelte parret nemlig, at de havde taget beslutningen om at lade sig skille. Men skilsmissen blev ikke et endegyldigt farvel til hinanden. Tværtimod.

Den 27-årige influencer og den 49-årige komiker har nemlig set en hel del til hinanden siden – og for nylig drog de endda på en spontan ferie til Gran Canaria sammen, ledsaget af Lasse Rimmers yngste datter, 14-årige Hedvig.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer anskommer til gallapremiere på filmen 'Vildmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer anskommer til gallapremiere på filmen 'Vildmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Om der i virkeligheden er mere en blot en venskab mellem de to, vil de dog ikke ud med.

»Det har vi ikke så meget at sige til,« lyder det fra Line Hoffmeyer, hvorefter Lasse Rimmer følger op med:

»Jeg tror, vi tager den lidt med ro. Der er ikke så meget at sige. Tingene er meget, som de har været hele tiden, bortset fra at vi ikke bor sammen og ikke er gift.«

Begge er de dog enige i, at skilsmissen – og lidt tid hver for sig – har været sundt.

»Jeg kan meget godt lide at være skilt. Jeg synes, det har været meget hyggeligt – knap så mange kompromiser og sådan,« fortæller Lasse Rimmer og understreger, at de da heller ikke blev skilt, fordi de ikke kunne lide hinanden.

Det udsagn erklærer Line Hoffmeyer sig enig i og pointerer desuden, at skilsmissen også har givet »masser af frihed.«

At parret nyder godt af hinandens selskab er der da heller ingen tvivl om – og fælles for dem begge er, at de i hvert fald ikke ser andre på nuværende tidspunkt.

Dater I hinanden?

»Lidt. Man kan godt kalde det her en date, i hvert fald,« siger Lasse Rimmer om aftenens biograftur.