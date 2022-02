Vi kan alle blive forvirret i ny og næ, og måske komme til at bytte rundt på en ting eller to. Heldigvis er det de færreste, der bliver filmet imens.

Så heldig var Lasse Rimmer dog ikke, da han onsdag skulle optage hele fire omgange af 'Krejlerkongen'.

For som bekendt har tv-værten også rollen som stormester i sucessprogrammerne af samme navn – og da komikeren gik direkte fra 'Stormester'-optagelser tirsdag til 'Krejlerkongen' dagen efter, opstod der forvirring.

»Jeg kan godt mærke, at det ligger tæt lige for øjeblikket. Jeg kom seriøst til at kåre James Price som stormester i 'Krejlerkongen', fordi jeg var så forvirret,« fortæller den 49-årige komiker på den røde løber til gallapremieren på den nye danske komedie 'Vildmænd'.

Men også da han skal genfortælle sit lille kiks, spiller forvirringen ind.

»Jeg tror i hvert fald, det var ham. Det står lidt i tåger,« forklarer Lasse Rimmer og fortæller desuden, at produktionen blot valgte at beholde optagelsen, som den er.

Man skulle dog mene, at komikeren er forvirringen lovligt undskyldt.

Han har nemlig mere end rigeligt at se til for tiden.

»Jeg er lige i gang med det helt store arbejdspensum og laver halvdelen af 2022s tv-programmer på fem uger,« fortæller Lasse Rimmer og tilføjer:

»Jeg har lavet det meste af årets tv-arbejde, når vi kommer til midten af marts. Jeg kan godt lide at arbejde, men jeg glæder mig også til at komme i mål med nogle af de ting.«