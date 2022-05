I hvert sit opslag meddelte Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer fredag ud, at deres forhold ‘endegyldigt er forbi’.

I sit opslag på Instagram skrev Line Hoffmeyer, at komikeren har 'nogle udfordringer med vredeshåndtering'. Det har fået flere til at klandre hende for at udstille sin ekskæreste.

Men nu kommer Lasse Rimmer hende til undsætning.

»Jeg synes ikke, det er fair, at hun bliver bebrejdet for mine valg,« slår han fast.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer sammen til gallapremiere på filmen 'Vildmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer sammen til gallapremiere på filmen 'Vildmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Ifølge Lasse Rimmer, er Line Hoffmeyer efter bruddet blevet anklaget for at ‘udstille’ ham og for at ‘jage opmærksomhed’.

Men Lasse Rimmer føler sig på ingen måde hverken udleveret eller udstillet af sin ekskærestes opslag. Tværtimod siger han i en story på Instagram:

»Det er mit valg. Det er mit problem – og jeg har valgt at sige det højt.«

Egentligt havde de aftalt 'ikke at udtale os yderligere', siger han.

Men reaktionerne mod Line Hoffmeyer, har givet ham lyst til at tilføje en vigtig bemærkning – og det er hun ‘heldigvis o.k. med’, siger han og slår han én gang for alle fast:

»Jeg er med på, at ikke alle forstår, at jeg har brug for at sige højt, at jeg har et problem. Men jeg tror på, at problemer må erkendes klart, før de kan løses.«

»Jeg har brug for at anerkende problemet, så jeg ikke kan flygte fra det eller narre mig selv til at tro, at det ikke findes. Og jeg har valgt at gøre det sådan her,« skriver han og slutter opslaget af med et ønske om:

»At gøre resten af arbejdet i fred og helt privat.«

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles, men fandt sammen igen. Men nu er forholdet 'endegyldigt slut'. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles, men fandt sammen igen. Men nu er forholdet 'endegyldigt slut'. Foto: LINDA KASTRUP

Også fra Line Hoffmeyers side er der en enkelt tilføjelse til sagen.

I en ny story på Instagram, som B.T. har fået lov at bringe, har hun en bemærkning til de følgere, der undrer sig over, at hun stadig har sin vielsesring på.

»Det er godt nok vildt, hvis man tror, at et forhold eksisterer i kraft af et stykke metal,« siger hun.

For hende er der en helt jordnær forklaring på, at ringen stadig sidder på hendes finger:

»Den symbolik, der ligger i, at den ikke er røget af, er, at jeg har taget ti kilo på, siden jeg tog den på,« siger hun.

»For mig er det et bevis på, at jeg har spist for mange pomfritter. Vi har ikke slået mindre op af en ring på min finger.«

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Lasse Rimmer. Det har i skrivende stund ikke været muligt.