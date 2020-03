Line Hoffmeyer kommenterer nu på, at hendes mand, komiker Lasse Rimmer har meldt afbud til nogle forestillinger.

Hun siger, at det, at hun må tage nogle forholdsregler, ikke er ensbetydende med, at hun har det ene ben i graven. Hun har bare ikke samme frihed, som andre mennesker, da hun er hjertetransplanteret og har problemer med immunforsvaret.

'Lasse lavede et opslag for en time siden, der resulterede i en del opringninger fra journalister, og forespørgseler på, at vi deltog i Go’ Aften + Aftenshowet,' begynder hun sit opslag, som hun fortsætter:

'Det gider jeg ikke. For selv hvis jeg fik Corona, ville det ikke være ensbetydende med, at jeg skulle dø, ej heller er jeg gået i selvvalgt karantæne af skræk og rædsel, og jeg tror lidt at det er en dræber for den historie de gerne vil fortælle( BREAKING: Stakkels syge Lasse Rimmers kone dør af Corona, lever under jorden og løber snart tør for toiletpapir send CORONALINE TIL 1357 for at donere!).'

Hun skriver, at hun tager det rimelig roligt, men at hun er nødsaget til at tage nogle valg. Derfor er hun ikke taget på arbejde på den store skole, hun er ansat på, og hun holder sig også fra toge og biografer.

Derudover skriver Hoffmeyer, at hendes mand vist er mere bekymret, end hun selv er.

'Men jeg er fornuftig og ikke panisk! Jeg tror Lasse er mere bekymret på mine vejene end jeg selv er, og jeg sætter da pris på, ikke at skulle sove i seng med én, der lige har stået en time i en lille sal med 500 fremmede.'

Derefter slutter Hoffmeyer med at komme med en opfordring til dem, der læser med.

'Jeg håber i vil se det her som en opfordring til at følge Lasses eksempel, og passe på dem, der ikke har gode forudsætninger for Corona. Jeres gamle forældre/bedsteforældre, jeres kusine med gigt eller kollega med kræft,' skriver hun og uddyber:

'For selvom du selv kunne klare smitten med lidt Netflix, er der en del mennesker, mig selv inklusive, der ville få reelle problemer, hvis de blev smittede. Pas på hinanden. Sprit af, host i ærmet og LA’ VÆRE at besøge din kusine samme dag som du er kommet hjem fra Livigno.'

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer blev gift sidste sommer.

I forbindelsen med brylluppet talte han med B.T. om, hvordan det var at leve med en kvinde, som han regner med skal dø før ham. Læs mere om det her.