De to danske filmgiganter Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier sælger den historiske gård Nakkebølle Jagtgård på Fyn. Ejendommen, som de to filmmoguler ønsker at sælge, har tidligere huset optagelser til Susanne Biers Oscar-vindende film 'Hævnen' og i dansk films guldalder frekventerede Dirch Passer, Ove Sprogø, Karl Stegger, Poul Reichardt og mange andre den berømte gård.

'Vi er på røven!'

Sådan indledes en annonce på side syv i Børsens tillæg Ejendomme tirsdag. Annoncen er indrykket af de berømte filmmagere Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier, som ønsker at sælge Nakkebølle Jagtgård ved Faaborg i det sydfynske. Gården står til en pris på seks millioner kroner, men for den pris får man samtidig filmhistorie ad libitum.

Dirch Passer, Poul Reichardt, Karl Stegger og Ove Sprogøe har sat deres ben i Nakkebølle Jagtgård. Det samme har Susanne Bier, da hun filmede dele af 'Hævnen' med Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen og Mikael Persbrandt på rollelisten på Nakkebølle Jagtgård.

Det er dog ikke med Peter Aalbæk og Lars von Triers gode vilje, at gården skal sælges. Det fortæller Peter Aalbæk til BT:

»Vi har haft fornøjelsen af, at vores selskab Zentropa i mange år har lejet gården. Men der er kommet en ny ledelse til, som ikke ønsker at være så ekstravagante, så nu er vi nødt til at sælge gården helt eller delvist - og så håber vi, at der er nogen, som vil dele med os,« siger Peter Aalbæk Jensen.

Den historiske gård, som kan dateres tilbage til omkring 1877, er sat til salg for seks millioner kroner, kan man læse i annoncen. Men sælgerne vil som nævnt også gå med til et delvist salg, så jagtgården - der allerede lejes ud til forskellige formål - kan ejes sammen med de to filmdanskere, som har ejet gården siden 2004.

Det er da også planen, at Zentropa fortsat vil benytte sig af gården til filmprojekter i fremtiden, fortæller Peter Aalbæk.

Hvorfor ønsker I at sælge gården?

»Det er ikke lønsomt mere, og vi er ikke så unge længere, så vi kan betale den af over 30-40 år,« siger Peter Aalbæk.

Der afholdes åbent hus på Nakkebølle Jagtgård 2. påskedag mellem 11-15. Her kan man se nærmere på ejendommen, der ligger med udsigt udover Nakkebølle Fjord, som munder ud i det sydfynske øhav.

»Jeg vil være der til åbent hus, men man skal nok ikke regne med, at Lars (von Trier, red.) står der og laver varm kakao,« siger Peter Aalbæk.

Foruden det historiske aspekt byder jagtgården blandt andet på 20 sovepladser samlet i otte soveværelser, biograf og the-køkken, tre badeværelser samt et lille bibliotek.