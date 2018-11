Lars von Trier har gået til 250 møder i AA. Det afslører han i et nyt interview med Berlingske.

Den 62-årige filminstruktør, der er aktuel med sin seneste film ‘The House That Jack Built’, lider af både angst og OCD. Han bruger alkoholen som selvmedicinering, når angsttankerne truer med at tage magten fra ham.

Under indspilningerne til filmen havde von Trier det efter eget udsagn ‘ad helvede til’.

»Jeg vandt over angsten ved at tage en vodka eller to. Jeg hang ret meget i alkoholen der. Men jo ikke sådan, at jeg blev sanseløs. Jeg støtter mig til piller, jeg ikke må tage, og en begrænset mængde alkohol. Og det lykkedes jo at få filmen hjem,« siger han til Berlingske.

Lars Von Trier siger, at han har gået til 250 møder i Anonyme Alkoholikere. Foto: VALERY HACHE

Det har taget ham tid at finde fodfæste igen. Han har været ædru i fire måneder, men tager stadig så mange piller, at han ikke må køre i den sorte Tesla, der står parkeret i hans indkørsel.

‘The House That Jack Built’ handler om en kynisk massemorder, der også er arkitekt og som er drevet af at slå mennesker ihjel - for at bygge et hus af dem.

Lars von Trier, der hen over knoerne på sin ene hånd har fået bogstaverne F-U-C-K tatoveret, har altid delt vandene. Det gør hans nye film også.

Da filmen tidligere på året havde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes, blev den modtaget med både stående ovationer og masseudvandringer fra salen.

Instruktøren på den røde løber i Cannes omgivet af stjernerne i 'The House That Jack Built'. Matt Dillon, der spiller hovedrollen som Jack, Siobhan Fallon Hogan, Lars von Trier, Bruno Ganz og Sofie Gråbøl. Foto: REGIS DUVIGNAU

»Lars von Triers ’The House That Jack Built’ er årets værste film,« skrev Ramin Setoodeh fra Variety efterfølgende på Twitter og kaldte filmen ‘En af de mest ubehagelige film, jeg nogensinde har set’.

Mens anmelderen Eric Kohn fra Indiewire kaldte filmen en:

»Ofte skræmmende, sadistisk rejse ned i en psykotisk, indre monolog med intellektuelle smutveje omkring kunstens rolle i verden af i dag, og som lægger kræfter i at indgyde ubehag i sine nøglescener.«

»Hvis man møder værket på de præmisser, eller i det mindste bare accepterer den udfordring, det er at slås med ulastelig filmkunst, der danser henover ens moralske barrierer, så er filmen også noget nær brillant.«