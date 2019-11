Mandag døde den danske musiker Timi Hansen kun 61 år gammel af kræft. Det begræder Lars Ulrich nu på sin Instagram-profil.

Timi Hansen var bassist i de to metalbands Mercyful Fate og King Diamond, hvis musik var en stor inspiration for Lars Ulrich og Metallica.

Lars Ulrich forklarer, at Timi Hansen og resten af Mercyful Fate var en stor hjælp, da Metallica i 1984 var i København for at lave albummet 'Ride the Lightning'.

Metallica indspillede i 1998 et 11 minutter langt medley af Mercyful Fates sange til albummet 'Garage Inc' og inviterede dem i 2011 på scenen til en jubilæumskoncert i San Francisco.

Incredibly saddened to hear the news of Timi Hansen's untimely passing. He was not only a close friend of mine and a close friend of the band's, but he was part of a musical force that helped shape Metallica's sound, direction & desire to be in a hard rock band. Timi was of course the OG bass player in Mercyful Fate, who most of you hopefully know have played a significant role in our history. Along with his fellow bandmates, King, Hank, Michael & Kim, they welcomed us to Denmark in 1984 with open arms, let us use their rehearsal studio where we wrote songs for the "Ride the Lightning" album, leant us their equipment, showed us the best of Copenhagen, became our partners in crime....Over the years we enjoyed endless amounts of incredible moments together, including an almost complete reunion at our 30th Anniversary shows at the Fillmore in 2011. And ultimately, again as most of you know, we recorded 12 minutes of their finest musical moments as the track "Mercyful Fate" on the Garage Inc. album in '98 and have enjoyed playing that occasionally over the years with various members joining us for their respective parts. Timi Forhelvede man, tak for de fede minder og for de fedeste stunder! Rest In Peace.

Lars Ulrich spillede desuden trommer på Mercyful Fates nummer 'Return of the Vampire' fra 1993-albummet 'In the Shadows', så de havde mange gange krydset musikalsk spor.

Den danske verdensstjerne skriver på sin Instagram-profil, at han er utrolig trist over kollegaens død.

Han afslutter sin hyldest med ordene:

»Timi forhelvede man, tak for de fede minder og for de fedeste stunder!«

Lars Ulrich trommeslager i bandet Metallica Foto: Søren Bidstrup

Mercyful Fate bliver næste år gendannet efter tyve års pause, hvor de optræder på metalfestivalen Copenhell.

Tilbage i august afslørede Timi Hansen dog, at han var blevet ramt af kræft og derfor ikke kunne være med til koncerten næste sommer.

Metallica og Lars Ulrich besøgte sidst Danmark tilbage i juli, da de spillede i Parken.

I slutningen af september skrev de på deres hjemmeside, at de måtte udskyde deres kommende koncerter i Austrailien og New Zealand i oktober og november, da forsanger James Hetfield var blevet indskrevet på en afvænningsklinik.