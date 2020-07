»Det er klart, det er ikke Saxo Bank det her. Men hvis det giver et lille overskud, så er det fint. Der er meget kærlighed i det, og jeg vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Jeg tror på, at man kan kombinere en god oplevelse og have en god fortjeneste samtidig«.

Milliardær og stifter af Saxo Bank Lars Seier Christensen åbnede torsdag Café Dan Turéll på ny.

En café, der engang var en af Københavns hippe caféer, men som i de senere år har haft en del udfordringer med bl.a. tvivlsomme ejerforhold og et blakket ry hos Fødevarestyrelsen.

En ny æra kunne begynde torsdag, hvor Lars Seier bød venner og bekendte velkommen indenfor.

Reception ifm åbningen af café Dan Turéll. Foto: Jacob Crawfurd/ Byrd. Vis mere Reception ifm åbningen af café Dan Turéll. Foto: Jacob Crawfurd/ Byrd.

Milliardæren kom selv på cafeen i sin unge dage, fortæller han med et bredt smil, der trækker ham tilbage til en svunden tid.

»Jeg kom her en del, da jeg gik i gymnasiet. Det er 40 år siden. Dengang var det mit yndlingsværtshus. Vi kunne lide jukeboxen, og det var ikke så meget som de brune værtshuse, som der var mange af dengang,« siger Lars Seier.

Han har ikke noget bestemt minde, han husker som sit bedste fra den tid.

»Det er lidt tåget, må jeg indrømme. Vi hang ud i timevis og hørte David Bowie og spillede paintball. Det var meget hyggeligt, og jeg ser stadig vennerne fra dengang,« siger han.

Foto: Jacob Crawfurd/Byrd. Vis mere Foto: Jacob Crawfurd/Byrd.

Han var ikke længe om at sige ja til at købe café Dan Turéll, som er opkaldt efter den danske forfatter og digter.

»Jeg har længe tænkt, det kunne være sjovt med et sted i København, som var lidt mere tilgængeligt end de fine restauranter. Jeg har bragt det tilbage til det, det var engang, men i en lidt mere raffineret udgave, som er tro over for ånden, sådan som jeg husker det,« siger Lars Seier, der også er storinvestor i restaurant Alchemist.

Sammen med hustruen Yvonne Seier Christensen, med hvem han har fem piger, har han brugt de seneste måneder på at sætte stedet i stand.

I den forbindelse efterlyste parret fotos fra dengang - og det gav pote:

Hustruen Yvonne Seier Christensen (th.). Foto: Jacob Crawfurd/ Byrd. Vis mere Hustruen Yvonne Seier Christensen (th.). Foto: Jacob Crawfurd/ Byrd.

Rigmanden modtog bl.a. en video fra 1978 med sanger og sangskriver C.V. Jørgensen, der i detaljer kunne vise stedet.

Nu er det så op til publikum at vurdere, om Dan Turéll caféen bliver lige så hip, som den var engang:

»Forhåbentlig er der andre end mig, der synes, det vil være sjovt at genopleve 80’erne. Men nu må vi se,« siger han.

Lars Seier kendte ikke Dan Turéll personligt, men mødte ham på caféen dengang i sine unge dage, hvor digteren kom fra tid til anden.