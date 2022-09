Lyt til artiklen

Denne fredag aften er tidligere håndboldlandsholdspiller Lars Rasmussen troppet op til 'Vild med dans'.

Han deltog selv i TV 2s dansekonkurrence tilbage i 2012, og derfor er det selvsagt hans gamle dansepartner – der i år svinger skuespiller Caspar Phillipson rundt – som han hepper på.

»Jeg hepper på Malene Østergaard, hun er min number one, hun har min stemme,« fortæller Lars Rasmussen på den røde løber inden showet.

Han føler nemlig stadig her ti år efter, at han skylder sin gamle dansepartner lidt, når han tænker på, hvordan det gik dem dengang.

Vild med dans 2012 - Tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen danser med Malene Østergaard. Foto: Camilla Ronde Vis mere Vild med dans 2012 - Tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen danser med Malene Østergaard. Foto: Camilla Ronde

»Jeg var så ondskabsfuld at være så dårlig, at Malene og jeg måtte ryge ud som de første,« siger Lars Rasmussen med et glimt i øjet.

Men han har ikke glemt, hvordan det føltes at måtte forlade danseprogrammet, inden det dårligt nok var begyndt.

»Det tog sindssygt hårdt på mig, fordi jeg går jo ind i noget for at give den gas og for at vinde. Og jeg havde ikke set den komme,« indrømmer den tidligere landsholdsspiller.

Til aftenens udgave af 'Vild med dans' er der ligeledes nogen, der skal ryge ud som de allerførste.

Og til dem er rådet ud fra Lars Rasmussens bitre erfaring klart:

»Vær realistisk omkring, at det er en konkurrence, det er tv, og alle vil jo gerne vide. Så tag det med oprejst pande og bare vær stolt over, man har været med og turdet at stille op.«