Skuespilleren Søren Spanning er død i en alder af 68 år.

Og nu hylder hans mangeårige ven og kollega Lars Mikkelsen ham med store ord og kærlige vendinger.

Det sker i et interview med DR, hvor skuespilleren kalder sin afdøde kollega for et 'stort menneske'

Desuden fremhæver han særligt Søren Spannings arbejdsmoral og arbejde.

»Han var en mentor for mange af os i min generation og har haft en stor indflydelse på mange af os.«

Lars Mikkelsen og Søren Spanning mødte hinanden under opsætningen af 'Postbudet fra Arles', som havde premiere i 2001.

Her spillede førstnævnte rollen som Vincent Van Gogh, mens Søren Spanning havde rollen som postbudet Roulin.

Og her mødte den nu afdøde skuespiller de andre medvirkende med varme og omsorg, fortæller Lars Mikkelsen.

Det Danske Teaters opsætning af 'Postbudet fra Arles' med Lars Mikkelsen som Vincent Van Gogh og Søren Spanning som postbudet Roulin. Foto: ANNETT BRUHN Vis mere Det Danske Teaters opsætning af 'Postbudet fra Arles' med Lars Mikkelsen som Vincent Van Gogh og Søren Spanning som postbudet Roulin. Foto: ANNETT BRUHN

Foruden sine roller på teatret, gjorde Søren Spanning sig i sin levetid også som skuespiller på det store lærred og i TV.

Blandt andet spillede han statsminister i DR-dramaserien 'Borgen', ligesom han havde roller i 'Taxa', 'Ørnen' og 'Krummerne'.

I 2014 blev han ramt af en hjerneblødning, der fik den konsekvens, at han blev kørestolsbruger. Dette sygdomsforløb satte mere eller mindre satte en stopper for hans skuespilkarriere.

Onsdag sagde Søren Spanning et endeligt farvel til livet efter længere tids sygdom.