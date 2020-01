Når den sidste film i 'Klovn'-trilogien løber over de danske biograflærreder den 30. januar, kunne det have været med Lars Løkke i en af rollerne.

Men den tidligere statsminister takkede nej, da Casper Christensen og Frank Hvam gav ham tilbuddet.

Det fortæller Lars Løkke i hvert fald i et nyt afsnit af podcasten 'Lund & Løkke', hvor han er på tur til Dragsholm Slot med Anders Lund Madsen. Det skriver ALT.dk.

I podcasten fortæller han, at der var tale om en rolle i et større herreselskab, som netop var kommet hjem fra Island efter at have været på bordel, men at han sagde nej, fordi det var lige omkring valget.

»Jeg tænkte: Det er måske lige karl-smart nok,« siger Lars Løkke.

Da B.T. ringer Casper Christensen op for at høre mere om rollen, der var tiltænkt Lars Løkke, er det begrænset med informationerne.

Den 51-årige komiker kan nemlig ikke huske det.

»Det kan ikke have været en stor rolle, for jeg kan ikke huske det,« siger han og fortsætter:

»Men det er da sikkert rigtigt, når han siger det. Hvorfor skulle han lyve?«

Casper Christensen gætter på, at der - ligesom Lars Løkke selv nævner i podcasten - højst sandsynligt har været tale om en scene i lufthavnen.

»Vi havde en liste på 20 personer over folk, der muligvis kunne være med, og så er der bare blevet ringet rundt. Om Lars Løkke var en af dem, der blev ringet til, skal jeg ikke kunne sige på stående fod,« siger komikeren og fortsætter:

»Men det kunne da helt sikkert have været fedt, hvis han havde været med.«

I podcasten siger Lars Løkke, at han ville have sagt ja til at medvirke i filmen, hvis han blev spurgt den dag i dag.

»Jeg er i sådan en frigørelsesproces, hvor jeg kan lave skæve, skægge ting. Måske er det mine sabbatmåneder, og jeg siger: 'Hallo, slip den lidt,' så må vi se, hvad resten af livet bringer,« siger Lars Løkke.

Casper Christensen vendte i øvrigt tilbage med en sms-besked efter telefoninterviewet:

'Har lige dobbelttjekket med hensyn til Lars Løkke. Han blev spurgt om at være en del af en kendisgruppe i lufthavnen', lyder beskeden.