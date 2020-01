Forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen springer ud i noget helt nyt - sammen et andet kendt ansigt:

Radio- og tv-værten Anders Lund Madsen.

Makkerparret lancerer en ny podcastserie ved navn Lund & Løkke, afslører de i en pressemeddelelse.

De første to afsnit bliver lanceret torsdag, og fremover vil lytterne på Egmont Publishings podcastunivers, Talk Town, hver uge kunne følge Løkke og Lund Madsen på tur rundt i Danmark.

Selvom deres livsbaner har været vidt forskellige, stødte Venstre-profilen og radio-værten på hinanden for mange år siden.

Helt præcis i 1983 - og det satte spor hos dem begge.

For 35 år siden var de begge jurastuderende, og her endte Løkke og Lund Madsen i samme læsegruppe.

»Lidt tilfældigt kom Anders og jeg i samme læsegruppe for mere end 35 år siden, og jeg faldt pladask for hans finurlighed og store viden om stort set alting, som jeg nød i mange frikvarterer og på mange kaffebar-besøg. Han var simpelthen godt selskab. Nu har livet formet sig sådan, at der bliver tid til en stribe 'frikvarterer' mere med Anders. Det glæder jeg mig ustyrligt til,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Martin Bubandt Vis mere Foto: Martin Bubandt



Anders Lund Madsen ser også frem til turen rundt i Danmark sammen med sin tidligere studiemakker.

»Lars er mange ting. Han er først og fremmest en mand. Dernæst er han - og det vil jeg hævde, til jeg dør - en god kammerat. Men han er også en far, en søn og en husbond. Så er han forhenværende statsminister, hans fremtid er et mysterium, og lige nu er han min på en rejse gennem vores allesammens Danmark. Og det gør mig helt, helt tryg,« siger Anders Lund Madsen.

På makkerparrets tur rundt i landet vil de blandt andet dele ud af anekdoter, tale om livet - og møde helt almindelige danskere.

De får selskab af Zissel Astrid Kjertum-Mohr, som blandt andet er kendt fra 24syv-programmet 'Spørge Jørgen' med Jørgen Leth og 'Den Korte Radioavis'. Lytterne har også mulighed for at stille spørgsmål til Løkke og Lund Madsen og dermed forme de to mænds samtaler.

Lund & Løkkes rejser rundt i Danmark kan følges med nye afsnit på Talk Town hver torsdag.