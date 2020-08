Den afdøde erhvervsmand dynekonen Lars Larsen var kendt for sin folkelighed, når han gang på gang dukkede op på tv-skærmene med et godt tilbud.

Men faktisk kunne Lars Larsen været blevet endnu mere folkelig - hvis han havde takket ja til en rolle i en helt særlig film.

Den jyske købmand blev nemlig tilbudt en meget speciel rolle i den første 'Klovn'-film, der blev en biografsucces i 2010. Det skriver finans.dk.

Filmholdet bag 'Klovn' havde udset en helt særlig rolle til dynekongen, der boede i en villa lige i Sejs-Svejbæk lige ned til Silkeborgsøerne.

Frank Hvam og Casper Christensen ville gerne have haft Lars Larsen med i 'Klovn.' Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Frank Hvam og Casper Christensen ville gerne have haft Lars Larsen med i 'Klovn.' Foto: Niels Christian Vilmann

Ifølge Lars Larsens tidligere pressechef, Jonas Schrøder, havde casterne angiveligt udtænkt, at Frank Hvam og Casper Christensen, der er hovedpersonerne i Klovn, på en kanotur skulle falde i vandet og redde sig op ved Lars Larsens hus.

Her skulle Lars Larsen have spillet sig selv og afsløre for dem, at han var madrasleverandør til det ekslusive bordel ‘Alley Cat’, som er med i filmen.

Rollen blev dog aldrig til noget, da casterne ikke kunne fremlægge et præcist manuskript. Konceptet for 'Klovn' er nemlig, at der bliver improviseret undervejs.

Og det gav Jonas Schrøder kolde fødder, da der var for mange ubekendte faktorer. Han anbefalede derfor ikke Lars Larsen at være med i filmen.

Det har han dog fortrudt siden:

»Der var jo tale om to af Danmarks mest kendte standupkomikere, intet manuskript og et bordel. Så det var måske ikke så smart at sige ja, mente jeg. Men det endte jo med at blive en af de største biografsucceser. På den måde havde det nok ikke gjort så ondt på Lars Larsen at være med,« fortæller han til finans.dk.

Frank Hvam og Casper Christensen har overfor finans.dk bekræftet, at Lars Larsen blev tilbudt en rolle.

Lars Larsen gik bort i august 2019 - 71 år gammel.

Inden sin død nåede han at opbygge et verdensomspændende imperium med Jysk.

I 2019 vurderede Berlingske hans formue til at være på 39, 7 milliarder kroner, hvilket ville have gjort ham til Danmarks fjerderigeste.