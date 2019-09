Han er blevet spurgt igen og igen. Har pænt takket nej. Igen og igen.

Men Lars Hjortshøj vil ikke afvise, at han en dag kunne finde på at sige ja til at stille op i 'Vild med dans'. Hvis altså...

Det er 15 år siden, at TV 2 første gang forsøgte at lokke Lars Hjortshøj med ombord på den dansende skude.

»TV 2 havde lige købt rettighederne til programmet. De havde hørt Andrea Elisabeth Rudolph og mig i ‘Morgenhyrderne’ og synes, at vi lød rigtig godt sammen, så de spurgte, om vi ikke havde lyst til at være værter på programmet,« husker Lars Hjortshøj.

Morgenhyrderne anno 2003, Andrea Elisabeth Rudolph, Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Morgenhyrderne anno 2003, Andrea Elisabeth Rudolph, Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer. Foto: Jeppe Michael Jensen

Ingen af de to kendte af gode grunde til programmet og fik derfor den engelske udgave sendt. ‘Det er da det værste lort’, var hans første tanke.

»Så jeg ringede til TV 2 og sagde, at dét skulle jeg bare ikke være en del af. Og at de i øvrigt godt kunne droppe at få kendte danskere til at stille op. For dét ville ingen være interesserede i.«

»‘God fornøjelse med det lorteprogram’, sluttede jeg af. Og klip så til 15 år senere,« fortæller han med et grin om underholdningsprogrammet ‘Vild med dans’, som fortsat er en af de største seersucceser.

Den brutale afvisning har dog ikke afholdt TV 2 fra næsten årligt at kontakte den populære komiker med henblik på at stille op som nydanser.

En af grundene til, at han igen og igen har sagt nej, er, at fredage er dér, hvor han optræder. Samt at han ikke deler den udbredte begejstring for at se folk stille op til noget, de ikke kan. Men som sagt kunne han finde på at sige ja. Hvis altså:

»Hvis jeg kunne få lov til at stille op sammen med en hund. Dog dancing. Så stillede jeg mig gerne op hver fredag med en stor schæfer.«

»Man gør det jo nogle gange, når man er fuld. Så tager man lige fat i poterne på sin hund og tager en svingom,« siger han med begejstring i stemmen.

»Folk ville sidde hjemme i stuerne hver fredag og tænke: 'Hvordan fanden går det med Lars og schæferen Molly?' Jeg ville virkelig få mange sympatistemmer. Også fra dyreelskere.«