»Jeg er fuldstændig forelsket i min kone.«

Sådan lød det for otte år siden, da komikeren Lars Hjortshøj fortalte Se og Hør om sin kærlighed til tv-værten Tina Hjortshøj Bilsbo.

På daværende tidspunkt havde parret været sammen i intet mindre end 18 år og var dermed allerede da et af de få par, der kunne give selv skeptikere en vaskeægte tro på kærligheden.

Tirsdag kunne parret dog så dele nyheden om, at kærligheden mellem dem er brast. Efter to børn og 26 år sammen skal de skilles.

Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo til premieren på 'Dean Michael' tilbage i 1995. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo til premieren på 'Dean Michael' tilbage i 1995. Foto: JØRGEN JESSEN

»Det er så yndigt at følges ad, indtil det ikke er så yndigt længere,« som det kommende ekspar skrev i en fælles udtalelse om bruddet.

Og det er da heller ikke overraskende, at udtalelsen er lavet i fællesskab.

Det er nemlig ikke mange gange, at de to er veget fra hinandens side de seneste knap tre årtier.

For eksempel har man kunnet se Tina Hjortshøj Bilsbo i 'Klovn'-serien og -filmene, hvor Lars Hjortshøj som bekendt spiller en markant rolle.

Tina Bilsbo og Lars Hjortshøj på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tina Bilsbo og Lars Hjortshøj på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Her spillede hun en karakter, som hun burde have fundet helt naturlig på daværende tidspunkt. Hun spillede nemlig Lars Hjortshøjs hustru.

49-årige Tina Hjortshøj Bilsbo har tidligere fortalt Alt for Damerne, at hun mødte den fem år ældre Lars Hjortshøj, da hun i sin tid lavede musikprogrammet 'Puls' på TV 2.

Her havde en af de andre medværter ved navn Bob en plakat hængende af sig selv, hvor han stod sammen med nogle komikere. En af de komikere var Lars Hjortshøj.

»Bob syntes selv, han var helt vildt lækker på den plakat, men for sjov sagde jeg, at jeg bedre kunne lide Lars Hjortshøj,« sagde hun og fortalte, at hun under en bytur med Bob kort efter mødte komikeren.

Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo til premieren på 'Oh Happy Day' i 2004. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo til premieren på 'Oh Happy Day' i 2004. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Jeg havde faktisk en kæreste på det tidspunkt, men Lars var meget tålmodig. Da jeg ikke længere havde en kæreste, ringede jeg til Lars og sagde, at nu var der orden i tingene, og han måtte gerne invitere mig rigtigt ud.«

Og på den måde blev det første frø altså sået i det 26 år lange parforhold.

Et parforhold, som Lars Hjortshøj tidligere har beskrevet over for Se og Hør som noget, han aldrig kunne forestille sig at blive træt af.

»Det er fedt, at når jeg får tanken: 'Hvordan kan man være sammen så længe?', at jeg så tænker på, hvor dejligt det er, at min hustru ikke er den samme som hende, jeg forelskede mig i,« sagde han i 2013 og fortsatte:

Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo skal skilles. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo skal skilles. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er stadig forelsket i hende, men hun har udviklet sig. De grundlæggende træk, jeg faldt for, har hun jo stadig, men hun har gennemgået en kolossal udvikling, som har resulteret i, at det er en helt anden kone, jeg har i dag. Og jeg elsker, at vi giver hinanden plads til at udvikle os. Vi oplever ikke hinanden som forhindringer eller undskyldninger for vores eget liv.«

Samme år udtalte han til Femina, at han regnede med, at han og Tina Hjortshøj Bilsbo en dag ville fejre 70 års bryllupsdag sammen – ligesom hans bedsteforældre gjorde.

»Jeg ved godt, andre siger: 'Børnene kan man ikke skifte ud, men konen kan man altid skifte ud.' Men sådan tænker jeg egentlig ikke. Jeg tænker det ikke som en option. Jeg har heller ikke haft lyst til det.«

Om Lars Hjortshøj nu har fået lyst til at skifte Tina Hjortshøj Bilsbo ud er uvist.

Sikkert er det dog, at parret skal skilles, og at det skyldes, at de ikke længere deler de samme drømme. I hvert fald skrev de følgende i deres fælles udtalelse om bruddet tirsdag:

»Som så mange andre par, der står midt i livet, var vi begyndt at leve et parallelliv og deler ikke længere de samme drømme om en fælles fremtid, så vi ser ikke andre muligheder end at gå fra hinanden.«

54-årige Lars Hjortshøj og 49-årige Tina Hjortshøj Bilsbo har oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere bruddet yderligere.

De har to voksne børn sammen, sønnen Oscar og datteren Emma.