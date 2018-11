61-årige skuespiller Lars Brygmann fundet kærligheden på ny sammen med 51-årige Politiken-journalist Lotte Thorsen.

Det bekræfter parret overfor Her & Nu.

Lars Brygmann er kendt for en stribe film og tv-serier som 'Rembrandt', 'Festen', 'Rejseholdet', 'Lulu & Leon' og 'Borgen'.

Lotte Thorsens navn måske også ringer en klokke hos litteraturlæsere.

Lotte Thorsen. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Hun er nemlig en ud af to forfattere bag den populære 'Nynnes Dagbog'.

Det er tre år siden, Lars Brygmann blev skilt efter 14 års ægteskab med Katrine Brygmann Salomon, som han har børnene Fernanda og Carlo med.

»Selv om vi nu har valgt, at vi ikke er et par længere, så udgør vi stadig en familie sammen med vores to børn,« udtalte parret til Billed-Bladet dengang.

Beslutningen om at gå fra hinanden var fælles, selvom den bestemt ikke var nem at træffe dengang.